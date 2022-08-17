В Крыму меломан нарвался на штраф за дискредитацию армии из-за украинской песни в кафе

Веселье в кафе кончилось штрафом для мужчины со специфическим музыкальным вкусом. В деле разбирался Ленинский райсуд Крыма.
Все случилось 12 августа в кафе «Краб» в городе Щелкино. Посетитель заказал у диджея украинскую песню, «в которой транслировалось видеоизображение по дискредитации использования ВС РФ, в том числе с демонстрацией на проекторе нацистской символики запрещенного в Российской Федерации батальона «Азов»*.
Свою вину мужчина полностью признал и объяснил все влиянием алкоголя. Суд оштрафовал его по административной статье за дискредитацию армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) на 50 тысяч рублей. Решение в силу пока не вступило.
Диджей, как пишет ТАСС, получил 10 суток административного ареста. Свою вину он признал частично. По его словам, видеоклип с песней поставил по заказу клиента, но их содержание ему было неизвестно.
*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.