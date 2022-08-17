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    В Крыму меломан нарвался на штраф за дискредитацию армии из-за украинской песни в кафе

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    9 комментариев

    Веселье в кафе кончилось штрафом для мужчины со специфическим музыкальным вкусом. В деле разбирался Ленинский райсуд Крыма.

    Все случилось 12 августа в кафе «Краб» в городе Щелкино. Посетитель заказал у диджея украинскую песню, «в которой транслировалось видеоизображение по дискредитации использования ВС РФ, в том числе с демонстрацией на проекторе нацистской символики запрещенного в Российской Федерации батальона «Азов»*.

    Свою вину мужчина полностью признал и объяснил все влиянием алкоголя. Суд оштрафовал его по административной статье за дискредитацию армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) на 50 тысяч рублей. Решение в силу пока не вступило.

    Диджей, как пишет ТАСС, получил 10 суток административного ареста. Свою вину он признал частично. По его словам, видеоклип с песней поставил по заказу клиента, но их содержание ему было неизвестно.

    *Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

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    Комментарии 9

    tochilshik17 Авг 2022 в 21:38
    куда уж дальше? шойгу и ко сделали это лучше всех.
    +2−0
    Свободу Лёхе!17 Авг 2022 в 21:18
    Проектор, надеюсь, догадались.. уничтожить?! )
    +0−0
    26592706617 Авг 2022 в 21:11
    Прослушивание "Ніч яка місячна" теперь тоже является дискредитацией вооруженных сил?
    +2−0
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