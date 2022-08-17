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    Быть девочкой дороже. Стоимость «набора первоклассника» в России выросла на 11–14%

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    8 комментариев

    Базовый «набор первоклассника», в который входят одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности, для мальчика обойдется в 22,3 тыс. рублей, для девочки — в 26,8 тыс. рублей. Об этом 17 августа сообщает Росстат.

    По данным статистического ведомства, за год набор для мальчика подорожал на 13,9%, для девочки — на 11,25%. При этом сравнивались данные за июль 2021 и 2022 годов. Росстат отмечает, что инфляция за этот период составила 15,1%.

    «Таким образом, тренд, который статистики фиксируют четвертый год подряд, сохранился — школьные товары дорожают медленнее, чем темпы инфляции в целом», — отметили там.

    В набор вошли 13 предметов одежды и обуви, а также семь видов школьных и канцелярских принадлежностей. В гардероб для мальчика включили 17 вещей, в том числе две пары брюк и три рубашки, а для девочки — 22 вещи, включая три блузки, два платья и две юбки. Также учитываются спортивный костюм, две футболки, пять пар носков или гольфов, три пары колготок и по одной паре обуви разного типа. Из школьных и канцелярских принадлежностей в набор добавили пять учебников и четыре тетрадки, по пять карандашей и пять ручек, один набор фломастеров и альбом.

    Кроме того, Росстат учитывает изменение цен на четыре вида электронных устройств, которые активно используются в школе и при самостоятельном обучении, — флеш-накопители, смартфоны, планшеты, ноутбуки. За год они прибавили в цене от 5 до 21%. Из них наиболее подорожали смартфоны — на 21%, наименее — флешки (5,7%). Также заметно подорожали школьные тетради (+36,5%) и шариковые ручки (+25,9%).

    По подсчетам «Фонтанки» на основе данных ведомства, в Петербурге сборный набор для мальчика и девочки, в котором каждый предмет (включая одежду, аксессуары, канцелярию, букет цветов) представлен в одном экземпляре, будет стоить 23,1 тыс. рублей. За год он подорожал на 18,8%. Если добавить к этому набору указанные выше электронные устройства, стоимость вырастет до 114,5 тыс. рублей. Это примерно на 14% больше, чем аналогичный набор стоил год назад.

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    Комментарии 8

    tochilshik17 Авг 2022 в 21:36
    девочка подрастет,отработает.
    +0−0
    Добрый кот17 Авг 2022 в 21:34
    А скрепный медведевский планшет подешевел? Или его из школьной программы убрали прямо в Гарвард?
    +1−0
    Graubart17 Авг 2022 в 21:21
    Вон оно ЧЁ, МихалЫч::) а в соседней новости полные штаны оптимизма...дефляция, картошка подешевела, свекла заколосилась и всё такое, а оно во как в итоге складывается:-)
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