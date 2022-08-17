Быть девочкой дороже. Стоимость «набора первоклассника» в России выросла на 11–14%

Базовый «набор первоклассника», в который входят одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности, для мальчика обойдется в 22,3 тыс. рублей, для девочки — в 26,8 тыс. рублей. Об этом 17 августа сообщает Росстат.

По данным статистического ведомства, за год набор для мальчика подорожал на 13,9%, для девочки — на 11,25%. При этом сравнивались данные за июль 2021 и 2022 годов. Росстат отмечает, что инфляция за этот период составила 15,1%.



«Таким образом, тренд, который статистики фиксируют четвертый год подряд, сохранился — школьные товары дорожают медленнее, чем темпы инфляции в целом», — отметили там.



В набор вошли 13 предметов одежды и обуви, а также семь видов школьных и канцелярских принадлежностей. В гардероб для мальчика включили 17 вещей, в том числе две пары брюк и три рубашки, а для девочки — 22 вещи, включая три блузки, два платья и две юбки. Также учитываются спортивный костюм, две футболки, пять пар носков или гольфов, три пары колготок и по одной паре обуви разного типа. Из школьных и канцелярских принадлежностей в набор добавили пять учебников и четыре тетрадки, по пять карандашей и пять ручек, один набор фломастеров и альбом.

