Смольный меняет правила размещения летних столиков. Их будут убирать по ночам, но разрешат ставить еще в апреле

Возможность ставить «упрощенные летние кафе» без согласования полноценных террас появилась у бизнеса в 2020 году как антиковидная мера поддержки и несколько раз продлевалась. По действующим правилам опция прекратит действие осенью 2022 года. Но новая версия позволит ставить такие столики каждый год.

Власти Петербурга намерены изменить правила установки уличной мебели для общепита. Как следует из проекта постановления, опубликованного 17 августа на портале антикоррупционной экспертизы, корректировки планируют внести в правила благоустройства.

Также проект постановления разрешает устанавливать сезонную мебель при кафе уже с 16 апреля, а не 1 мая, как раньше. Срок завершения работы «упрощенных летних кафе» не изменился — 15 октября.



В правилах размещения летних столиков власти хотят конкретизировать, что ширина пешеходной части тротуара не должна становиться меньше 1,5 метра либо даже быть больше этой величины, если того требует законодательство. Также уточняется, что мебель должна стоять прямо на земле — без устройства помоста или подиума и без крепления к фасадам зданий. Кроме того, ставить такие столики нельзя ночью — с 00:00 до 08:00 часов.

