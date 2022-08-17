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    Мошенники освоили новую аферу через «Госуслуги» и «Телеграм»

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    Вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин заявил об участившихся случаях мошенничества в мессенджере «Телеграм».

    Как рассказал чиновник 17 августа на своей странице в VK, ничего не подозревающим пользователям мессенджера присылают ссылки с сообщением об одобрении выплаты по некоему социальному контракту. При переходе по ней открывается сайт, очень похожий на портал «Госуслуги».

    Все введенные туда личные данные утекают мошенникам, а с указанной для получения «выплаты» карты могут вывести все средства.

    «Напоминаю, что портал «Госуслуги» не занимается выплатами. В сообщениях от «Госуслуг» не может быть прикрепленных «постановлений» и «приказов», по которым полагается выплата. Поэтому не переходите по сомнительным ссылкам, присланным в «Телеграм», — рекомендует Казарин.

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    Комментарии 1

    Иван Хмельницкий17 Авг 2022 в 17:52
    Обыкновенный фишинг....
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