«Заточка» и «Гудтаймс» подарят Петербургу отличный вечер на заливе

«Отличные вечера на заливе» — это проект от организаторов «Отличного феста», который впервые прошел этим летом в Петербурге. Концепт нетипичный: петербуржцев ждут четыре концерта, часть из которых будут совместными — выступит не одна группа, а две.

Так будет 25 августа в пространстве «Флагшток» — зрители смогут услышать кантри-рэп от московской группы «Заточка» и удалой рок с трубами от коллектива «Гудтаймс».



Костромские панки «Гудтаймс» напоминают собой одновременно «Ленинград» и The Hatters — от первых музыканты взяли активную духовую секцию, от вторых — драйвовое шоу, невероятную сыгранность и крайне активное поведение фронтмена. В песнях порой присутствует ненормативная лексика, так что веселье обеспечено.

