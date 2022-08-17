«Заточка» и «Гудтаймс» подарят Петербургу отличный вечер на заливе

«Отличные вечера на заливе» — это проект от организаторов «Отличного феста», который впервые прошел этим летом в Петербурге. Концепт нетипичный: петербуржцев ждут четыре концерта, часть из которых будут совместными — выступит не одна группа, а две.
Так будет 25 августа в пространстве «Флагшток» — зрители смогут услышать кантри-рэп от московской группы «Заточка» и удалой рок с трубами от коллектива «Гудтаймс».
Костромские панки «Гудтаймс» напоминают собой одновременно «Ленинград» и The Hatters — от первых музыканты взяли активную духовую секцию, от вторых — драйвовое шоу, невероятную сыгранность и крайне активное поведение фронтмена. В песнях порой присутствует ненормативная лексика, так что веселье обеспечено.
Музыканты из «Заточки» же совсем другие. Дуэт гитариста Ильи Погребняка и рэпера Юрия Симонова органично сплетает в своем творчестве кантри-мотивы и брутальный речитатив. Одним из главных хитов коллектива является песня «Новый шериф». В клипе (это практически «Омерзительная восьмерка» Тарантино) главную роль исполнил Сергей Селин, знакомый по «Улицам разбитых фонарей».
Словом, вечер обещает быть интересным. Это возможность не только услышать две разноплановые группы, но и поймать последние моменты уходящего фестивального лета.
16+
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»