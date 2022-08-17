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    Вторую площадку школы № 455 в Колпинском районе проверили перед учебным годом

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    Новую школу на улице Понтонной в Колпинском районе проверили перед учебным годом. Инспекция оценила готовность учебного заведения, которое станет второй площадкой уже работающей школы № 455.

    Школу с углубленным изучением иностранных языков, рассчитанную на 375 учеников, досрочно ввели в экплуатацию в июле этого года.

    Представители администрации района осмотрели территорию новой школы, стадион, спортивные и игровые площадки, бассейн, учебные классы, актовый зал, лингафонный кабинет, лаборантские и библиотеку с медиацентром, а также зашли в столовую, физкультурный блок и мастерские.

    Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест»
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    — Здание построено по индивидуальному проекту, а дизайн внутренних помещений разработан совместно со студией DESIGN LAB, — рассказала Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест». — Большое внимание уделили зонированию пространства, функциональным зонам и навигации в школе. Ведь сегодня ребенок проводит в школе большую половину дня, и важно, чтобы ему было комфортно и интересно. У нас оборудованы мастерские, где можно осваивать кройку и шитье, ведение хозяйства и кулинарию, обрабатывать дерево и металл. В актовом зале на 250 мест можно проводить лекции, собрания, творческие встречи, ставить спектакли. Мы предусмотрели активную систему шумопоглощения, а за сценой находятся две гримерки с санузлами, кладовые для различного реквизита.

    Особая гордость школы — бассейн переливного типа с чашей размером 25 на 8,5 метра, пятью дорожками и максимальной глубиной 1,8 метра. Здесь одновременно смогут заниматься 25 учеников. Для очистки воды здесь используют не хлор, а станцию ультрафиолета и кварцевый песок.

    Здание школы располагается на территории в малоэтажного проекта «Юттери». На территории оборудован собственный стадион с беговыми дорожками, есть отдельные зоны для игр и отдыха, дорожка для прыжков в длину, волейбольная и баскетбольная площадки, а также футбольное поле.

    Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест»

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