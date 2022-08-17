Полиция возбудила дело в отношении директора музыкальной школы в Петербурге. Она уверяет, что ничего об этом не знает

Следственное управление Адмиралтейского УМВД возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». По предварительной информации, фигурантом стала директор музыкальной школы.
Дело возбуждено по факту нецелевого расходования бюджетных средств, стало известно «Фонтанке» 17 августа. Якобы директор СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа имени Г. А. Портнова» Анжелика Гутман незаконно издавала и подписывала приказы о начислении и выплате надбавок и доплат мертвым душам.
Сама Гутман в разговоре с «Фонтанкой» заявила, что ничего об этом не знает.