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    Полиция возбудила дело в отношении директора музыкальной школы в Петербурге. Она уверяет, что ничего об этом не знает

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    5 комментариев

    Следственное управление Адмиралтейского УМВД возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». По предварительной информации, фигурантом стала директор музыкальной школы.

    Дело возбуждено по факту нецелевого расходования бюджетных средств, стало известно «Фонтанке» 17 августа. Якобы директор СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа имени Г. А. Портнова» Анжелика Гутман незаконно издавала и подписывала приказы о начислении и выплате надбавок и доплат мертвым душам.

    Сама Гутман в разговоре с «Фонтанкой» заявила, что ничего об этом не знает.

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    Комментарии 5

    07A17 Авг 2022 в 17:26
    В Мордовии теперь мурку будет играть, в клубе.
    +0−0
    kоt-obormot17 Авг 2022 в 16:40
    пианинЫ на "Сенном" - задвигала по сходной цене?
    +0−0
    TheBestPiter17 Авг 2022 в 16:36
    Так и не успела к родственникам свалить.
    +0−0
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