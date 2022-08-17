Генеральный директор «Строительного треста» Евгений Резвов стал «Почётным строителем Ленинградской области»

Генеральный директор АО «Специализированный застройщик "Строительный трест"» Евгений Резвов получил звание «Почетный строитель Ленинградской области» — одним из первых в регионе. Награду в честь празднования Дня строителя вручил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.
Евгений Резвов более 50 лет работает в строительной отрасли, а компанией «Строительный трест» руководит с 1992 года. За время работы застройщик возвел суммарно около 2,5 миллиона квадратных метров жилья и более 150 объектов недвижимости в Петербурге, Ленобласти, а также в Калининграде и Калининградской области. Сегодня «Строительный трест» ежегодно вводит в эксплуатацию 100–150 тыс. кв. м.
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