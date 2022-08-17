В Петербурге «спящий красавец» спасал дракона от Росгвардии

Встреча с росгвардейцами стала испытанием для смекалки подозреваемого в краже в Кировском районе Петербурга. Притвориться невиновным не удалось, и он воспользовался принципом опоссума.
О нестандартном решении в условиях кризиса 17 августа рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. Незадолго до семи часов утра наряд вневедомственной охраны обратил внимание на прохожего с объёмным пакетом на улице Солдата Корзуна. Тот интересу не обрадовался, но спринту предпочёл имитацию мёртвого сна.
«Заметив патрульный автомобиль, прохожий подошел к скамейке около парадной дома и попытался притвориться спящим», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники раскусили манёвр. Как выяснилось, «артист» приехал в Петербург из Адыгеи, где четыре раза привлекался к ответственности за кражи. От росгвардейцев он прятал под два десятка электронных испарителей и фарфоровую статуэтку дракона.
Объяснить их происхождение наряду вневедомственной охраны мужчина не смог, теперь разговорить его стараются полицейские.