В Петербурге «спящий красавец» спасал дракона от Росгвардии

Встреча с росгвардейцами стала испытанием для смекалки подозреваемого в краже в Кировском районе Петербурга. Притвориться невиновным не удалось, и он воспользовался принципом опоссума.



О нестандартном решении в условиях кризиса 17 августа рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. Незадолго до семи часов утра наряд вневедомственной охраны обратил внимание на прохожего с объёмным пакетом на улице Солдата Корзуна. Тот интересу не обрадовался, но спринту предпочёл имитацию мёртвого сна.