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    В Петербурге «спящий красавец» спасал дракона от Росгвардии

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    1 комментарий
    Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СЗФО
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    Встреча с росгвардейцами стала испытанием для смекалки подозреваемого в краже в Кировском районе Петербурга. Притвориться невиновным не удалось, и он воспользовался принципом опоссума.

    О нестандартном решении в условиях кризиса 17 августа рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. Незадолго до семи часов утра наряд вневедомственной охраны обратил внимание на прохожего с объёмным пакетом на улице Солдата Корзуна. Тот интересу не обрадовался, но спринту предпочёл имитацию мёртвого сна.

    «Заметив патрульный автомобиль, прохожий подошел к скамейке около парадной дома и попытался притвориться спящим», — сообщили в ведомстве.

    Сотрудники раскусили манёвр. Как выяснилось, «артист» приехал в Петербург из Адыгеи, где четыре раза привлекался к ответственности за кражи. От росгвардейцев он прятал под два десятка электронных испарителей и фарфоровую статуэтку дракона.

    Объяснить их происхождение наряду вневедомственной охраны мужчина не смог, теперь разговорить его стараются полицейские.

    Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СЗФО

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    Комментарии 1

    Cashmare17 Авг 2022 в 16:47
    дейенерис жениха нашли, отцом драконов будет
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