В Севастополе задержали подозреваемых в кражах из храмов, в том числе и в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска МВД РФ совместно с коллегами из Крыма задержали подозреваемых в кражах из храмов в нескольких регионах России, в том числе и в Петербурге. Они снимали с икон драгоценные украшения и прятали под капот.



Мужчин задержали после очередной кражи, совершённой в Свято-Никольском храме-памятнике в Севастополе, сообщает 17 августа официальный представитель МВД Ирина Волк. Сотрудники полиции совместно с росгвардейцами остановили подозрительный автомобиль. В нем оказались подозреваемые. В ходе осмотра машины под капотом нашли украденные украшения стоимостью больше миллиона рублей. В салоне же нашли элементы экипировки, инструменты и другие предметы, имеющие отношение к кражам.

