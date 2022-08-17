    Пробки

    5/10

    usd61.42eur62.36
    В чем обвиняют ХарлашкинаЧем опасны водорослиВице-губернатор о экономикеОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    В Севастополе задержали подозреваемых в кражах из храмов, в том числе и в Петербурге

    1373
    обсудить

    пресс-служба МВД России

    Сотрудники уголовного розыска МВД РФ совместно с коллегами из Крыма задержали подозреваемых в кражах из храмов в нескольких регионах России, в том числе и в Петербурге. Они снимали с икон драгоценные украшения и прятали под капот.

    Мужчин задержали после очередной кражи, совершённой в Свято-Никольском храме-памятнике в Севастополе, сообщает 17 августа официальный представитель МВД Ирина Волк. Сотрудники полиции совместно с росгвардейцами остановили подозрительный автомобиль. В нем оказались подозреваемые. В ходе осмотра машины под капотом нашли украденные украшения стоимостью больше миллиона рублей. В салоне же нашли элементы экипировки, инструменты и другие предметы, имеющие отношение к кражам.

    «По предварительным данным, двое злоумышленников в ночное время взламывали двери или разбивали окна православных храмов, проникали внутрь и похищали с икон драгоценные изделия, принесённые в дар прихожанами», — сообщает Волк.

    Сейчас проверяется причастность задержанных еще к четырём аналогичным кражам, совершённым в этом году в Санкт-Петербурге, Оренбургской области и Республике Беларусь.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close