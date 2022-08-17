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    Сбросил жилет и показал место. Дрон спас утопающего в Анапе

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    1 комментарий

    Мужчина едва не погиб в Черном море, его вовремя заметили и направили на помощь беспилотник. Историю спасения 17 августа рассказали в мэрии Анапы.

    Все произошло около четырех часов вечера в понедельник на центральном пляже. Система мониторинга заметила в воде человека, который подавал сигналы о помощи. Его конечности свело судорогами, и он начал тонуть.

    Дежурный оперативно среагировал и направил тонущему дрон. Аппарат сбросил мужчине спасательный жилет и парил в воздухе до тех пор, пока на место не прибыл катер службы спасения — благодаря такому ориентиру сотрудникам было легче найти пострадавшего.

    Купальщику вовремя оказали необходимую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

    Проект «Анаспас» с современными вышками и беспилотниками начал работать в Анапе в 2021 году. В прошлом сезоне с помощью дрона также удалось спасти человека.

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    Комментарии 1

    Сергей Шевчук17 Авг 2022 в 15:09
    Хорошая работа, молодцы.
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