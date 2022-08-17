Сбросил жилет и показал место. Дрон спас утопающего в Анапе

Мужчина едва не погиб в Черном море, его вовремя заметили и направили на помощь беспилотник. Историю спасения 17 августа рассказали в мэрии Анапы.
Все произошло около четырех часов вечера в понедельник на центральном пляже. Система мониторинга заметила в воде человека, который подавал сигналы о помощи. Его конечности свело судорогами, и он начал тонуть.
Дежурный оперативно среагировал и направил тонущему дрон. Аппарат сбросил мужчине спасательный жилет и парил в воздухе до тех пор, пока на место не прибыл катер службы спасения — благодаря такому ориентиру сотрудникам было легче найти пострадавшего.
Купальщику вовремя оказали необходимую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Проект «Анаспас» с современными вышками и беспилотниками начал работать в Анапе в 2021 году. В прошлом сезоне с помощью дрона также удалось спасти человека.