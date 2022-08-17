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    В Петербурге пройдет вечер памяти погибшего от ковида журналиста Игоря Сидорова

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    3 комментария

    В Петербурге вспомнят погибшего от ковида журналиста Игоря Сидорова. Вечер памяти пройдет 19 августа в Доме журналиста.

    Игорь Сидоров проработал в ленинградских и петербургских СМИ почти полвека. Он был корреспондентом и редактором в «Смене», «Ленинградской правде», «Часе Пик» и других изданиях. Он возглавлял Союз журналистов в 1994–2002 годах, был председателем совета директоров АО «Известия-Петербург», работал советником губернатора и преподавал.

    Игорь Сидоров стал жертвой ковида в первый год пандемии и скончался 26 июня 2020 года из-за коронавируса. 19 августа, в день 65-летия Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, его коллеги организуют вечер памяти Игоря Сидорова.

    Встреча пройдет в Доме журналиста, начало в 16:00. Вход свободный.

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    Комментарии 3

    tarakan17 Авг 2022 в 15:13
    Вам конечно виднее, но имхо погибнуть можно в бою, а от болезни умереть.
    +0−0
    07A17 Авг 2022 в 15:03
    Царствие небесное. Но КОВИД же не существует?
    +0−0
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