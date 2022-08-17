В Петербурге пройдет вечер памяти погибшего от ковида журналиста Игоря Сидорова

В Петербурге вспомнят погибшего от ковида журналиста Игоря Сидорова. Вечер памяти пройдет 19 августа в Доме журналиста.
Игорь Сидоров проработал в ленинградских и петербургских СМИ почти полвека. Он был корреспондентом и редактором в «Смене», «Ленинградской правде», «Часе Пик» и других изданиях. Он возглавлял Союз журналистов в 1994–2002 годах, был председателем совета директоров АО «Известия-Петербург», работал советником губернатора и преподавал.
Игорь Сидоров стал жертвой ковида в первый год пандемии и скончался 26 июня 2020 года из-за коронавируса. 19 августа, в день 65-летия Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, его коллеги организуют вечер памяти Игоря Сидорова.
Встреча пройдет в Доме журналиста, начало в 16:00. Вход свободный.