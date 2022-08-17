Контрактник из Каменки подозревается в краже боеприпасов во время командировки в Белгородскую область

Выборгский гарнизонный суд удовлетворил ходатайство об аресте 28-летнего уроженца Дагестана, который проходил службу по контракту в части в Каменке.



Его подозревают в незаконном обороте оружия, а также в хищении либо вымогательстве оружия, боеприпасов, стало известно «Фонтанке» 17 августа.



По версии следствия, будучи старшиной роты, он с апреля по май 2022 года был в служебной командировке в Белгородской области, принимал участие в спецоперации на Украине. Во время пребывания в полевом лагере в Белгородской области он якобы похитил девять автоматов АК, порядка 40 гранат, а также пистолет и патроны к нему. После чего через посредника продал их местному жителю, который владеет бизнесом по грузоперевозкам.

