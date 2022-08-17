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    Контрактник из Каменки подозревается в краже боеприпасов во время командировки в Белгородскую область

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    6 комментариев

    Выборгский гарнизонный суд удовлетворил ходатайство об аресте 28-летнего уроженца Дагестана, который проходил службу по контракту в части в Каменке.

    Его подозревают в незаконном обороте оружия, а также в хищении либо вымогательстве оружия, боеприпасов, стало известно «Фонтанке» 17 августа.

    По версии следствия, будучи старшиной роты, он с апреля по май 2022 года был в служебной командировке в Белгородской области, принимал участие в спецоперации на Украине. Во время пребывания в полевом лагере в Белгородской области он якобы похитил девять автоматов АК, порядка 40 гранат, а также пистолет и патроны к нему. После чего через посредника продал их местному жителю, который владеет бизнесом по грузоперевозкам.

    Сам подозреваемый обвинения в свой адрес отвергал, уверяя, что доступа к оружию не имел, а с «покупателем» связывался из-за долга в 70 тысяч рублей.

    Расследование дела продолжается.

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    Комментарии 6

    ProstoZloy17 Авг 2022 в 15:01
    Собственно, именно ПМВ обеспечила доступ к оружию основной массе крестьян и пролетариев.
    +1−0
    Чёрт Опасный17 Авг 2022 в 14:53
    А ведь всё это уже было, мда-с...чечевица чечевица.
    +1−0
    07A17 Авг 2022 в 14:49
    Да, спасибо.
    +0−0
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