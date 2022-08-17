Армия Китая примет участие в учениях «Восток-2022» в России. Как 17 августа сообщило министерство обороны Китая, в ближайшее время Пекин направит для этого часть войск. Военное ведомство подчеркнуло, что происходящее «не имеет никакого отношения к текущей международной и региональной ситуации».



«Китай отправляет своих военных на учения с целью углубить практическое и дружеское сотрудничество с военными других стран, повысить уровень стратегического сотрудничества со всеми участниками и повысить способность противостоять различным угрозам», — приводит сообщение минобороны КНР РИА Новости.

