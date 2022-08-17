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    Армия Китая примет участие в учениях «Восток-2022» в России

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    21 комментарий

    Армия Китая примет участие в учениях «Восток-2022» в России. Как 17 августа сообщило министерство обороны Китая, в ближайшее время Пекин направит для этого часть войск. Военное ведомство подчеркнуло, что происходящее «не имеет никакого отношения к текущей международной и региональной ситуации».

    «Китай отправляет своих военных на учения с целью углубить практическое и дружеское сотрудничество с военными других стран, повысить уровень стратегического сотрудничества со всеми участниками и повысить способность противостоять различным угрозам», — приводит сообщение минобороны КНР РИА Новости.

    В учениях также будут участвовать военные из Индии, Белоруссии и других стран.

    Стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022» пройдет с 30 августа по 5 сентября на 13 полигонах Восточного военного округа. В них задействуют ВДВ, Дальнюю и Военно-транспортную авиацию, а также войска иностранных государств.

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    Комментарии 21

    27638631517 Авг 2022 в 14:56
    Это что бы не повторить ошибки, совершенные на уже китайском Даманском полуострове. Надо на местности сначала сориентироваться, карты уточнить, ориентиры назначить, пристреляться. Заодно радиостанции армии РФ на Дальнем Востоке записать…Это на случай, если Дальний Восток не подарят дружественному китайскому народу.
    +0−0
    chip117 Авг 2022 в 14:47
    Зарница, это хорошо, нихао!
    +0−2
    ProstoZloy17 Авг 2022 в 14:45
    Интересно, китайцы будут за "западных" или "восточных"?
    +1−0
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