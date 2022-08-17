АИГЕЛ, «Комсомольск», Антоха МС и другие выступят на благотворительном фестивале «Антон тут рядом»

Спустя два года в Петербург возвращается благотворительный фестиваль «Антон тут рядом». 24 августа в пространстве Roof Place петербуржцев будут ждать две сцены, много музыки, лекции, маркет и, конечно, потрясающий вид на Финский залив.



Лайн-ап крайне интересный: добрые дела будут совершаться под биты электронного дуэта АИГЕЛ, речитатив рэпера Антохи МС, веселый девичий рок «Комсомольска» и мрачную эстетику группы «Тима ищет свет». Но и это не все — также выступит рейв-исполнительница Kedr Livanskiy, рэпер МС Сенечка, инди-певица Сюзанна.

