АИГЕЛ, «Комсомольск», Антоха МС и другие выступят на благотворительном фестивале «Антон тут рядом»

Спустя два года в Петербург возвращается благотворительный фестиваль «Антон тут рядом». 24 августа в пространстве Roof Place петербуржцев будут ждать две сцены, много музыки, лекции, маркет и, конечно, потрясающий вид на Финский залив.
Лайн-ап крайне интересный: добрые дела будут совершаться под биты электронного дуэта АИГЕЛ, речитатив рэпера Антохи МС, веселый девичий рок «Комсомольска» и мрачную эстетику группы «Тима ищет свет». Но и это не все — также выступит рейв-исполнительница Kedr Livanskiy, рэпер МС Сенечка, инди-певица Сюзанна.
Особой фишкой фестиваля станет выступление оркестра «Антон тут рядом», в котором играют музыканты с аутизмом и сами сотрудники фонда. Он закроет фестиваль перформансом с участием актрисы Варвары Шмыковой.
Вход на концерт свободный, а средства от продажи билетов пойдут на работу фонда. 16+
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»