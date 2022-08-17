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    АИГЕЛ, «Комсомольск», Антоха МС и другие выступят на благотворительном фестивале «Антон тут рядом»

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    Фото: antontut.ru/
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    Спустя два года в Петербург возвращается благотворительный фестиваль «Антон тут рядом». 24 августа в пространстве Roof Place петербуржцев будут ждать две сцены, много музыки, лекции, маркет и, конечно, потрясающий вид на Финский залив.

    Лайн-ап крайне интересный: добрые дела будут совершаться под биты электронного дуэта АИГЕЛ, речитатив рэпера Антохи МС, веселый девичий рок «Комсомольска» и мрачную эстетику группы «Тима ищет свет». Но и это не все — также выступит рейв-исполнительница Kedr Livanskiy, рэпер МС Сенечка, инди-певица Сюзанна.

    Особой фишкой фестиваля станет выступление оркестра «Антон тут рядом», в котором играют музыканты с аутизмом и сами сотрудники фонда. Он закроет фестиваль перформансом с участием актрисы Варвары Шмыковой.

    Вход на концерт свободный, а средства от продажи билетов пойдут на работу фонда. 16+

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: antontut.ru/

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