    Пробки

    3/10

    usd61.42eur62.36
    Робо-пес нашелся в магазинеЧем опасны водорослиЗа что аннулируют визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Рвался на турник и побегать. На севере Петербурга задержали нетрезвого за рулем каршеринга

    651
    1 комментарий

    Каршеринговый Nissan остановили сотрудники патрульно-постовой службы в Приморском районе.

    Наряд притормозил автомобиль около 4 утра на улице Матроса Железняка, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 17 августа. За рулем машины был 25-летний уроженец Тверской области, зарегистрированный во Ржеве. У него полицейские углядели признаки опьянения, однако, когда на место прибыл наряд ГИБДД, мужчина от освидетельствования отказался.

    Как сообщается в паблике «Дорожный инспектор», мужчина управлял машиной по аккаунту пассажирки, которая якобы была тоже нетрезва.

    После того как машину остановили, он пытался сбежать от инспекторов и повисеть на турнике, который нашелся на площадке по соседству.

    В отношении мужчины составлен протокол об административном нарушении. Автомобиль передан представителю каршеринга.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Maik517 Авг 2022 в 11:34
    Спортсмен :)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close