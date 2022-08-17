Рвался на турник и побегать. На севере Петербурга задержали нетрезвого за рулем каршеринга

Каршеринговый Nissan остановили сотрудники патрульно-постовой службы в Приморском районе.
Наряд притормозил автомобиль около 4 утра на улице Матроса Железняка, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 17 августа. За рулем машины был 25-летний уроженец Тверской области, зарегистрированный во Ржеве. У него полицейские углядели признаки опьянения, однако, когда на место прибыл наряд ГИБДД, мужчина от освидетельствования отказался.
Как сообщается в паблике «Дорожный инспектор», мужчина управлял машиной по аккаунту пассажирки, которая якобы была тоже нетрезва.
После того как машину остановили, он пытался сбежать от инспекторов и повисеть на турнике, который нашелся на площадке по соседству.
В отношении мужчины составлен протокол об административном нарушении. Автомобиль передан представителю каршеринга.