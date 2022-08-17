«Забодал». Микроавтобус пустил в обход трамваи на Тихорецком проспекте

Утром среды на перекрестке Светлановского и Тихорецкого проспектов столкнулись трамвай и микроавтобус. Кадры с места аварии 17 августа опубликовали в соцсетях очевидцы.
«Автомобиль шёл в попутном направлении, при совершении левого поворота не предоставил преимущество трамваю. В трамвае пострадавших нет», — рассказали нашему изданию в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».
Некоторые трамваи пустили в объезд:
Пострадал ли кто-то в машине, неизвестно. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.