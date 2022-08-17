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    «Забодал». Микроавтобус пустил в обход трамваи на Тихорецком проспекте

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    Утром среды на перекрестке Светлановского и Тихорецкого проспектов столкнулись трамвай и микроавтобус. Кадры с места аварии 17 августа опубликовали в соцсетях очевидцы.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    «Автомобиль шёл в попутном направлении, при совершении левого поворота не предоставил преимущество трамваю. В трамвае пострадавших нет», — рассказали нашему изданию в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

    Некоторые трамваи пустили в объезд: № 9 идет по проспектам Культуры и Просвещения, № 55 — до проспекта Культуры, № 61 возвращается по проспектам Луначарского, Энгельса, Просвещения, Суздальскому.

    Пострадал ли кто-то в машине, неизвестно. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

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