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    Боровшийся с внутренними демонами петербуржец уехал от них на чужом «Саабе», заскочил в полицию и попал в больницу

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    Уехавший без ведома владелицы «Сааб» в Калининском районе Петербурга полицейские нашли раньше, чем девушка хватилась пропажи. Рядом с машиной ключами звенел сосед, известный проблемами с законом и психикой.

    Чёрный «Сааб 900» привлёк внимание наряда патрульно-постовой службы на улице Бутлерова, 11/3, накануне незадолго до четырёх часов утра, стало известно «Фонтанке» 17 августа. Подозрения оказались оправданны: свою 25-летнюю машину рисковала не найти 22-летняя жительница пятиэтажки на улице Карпинского. Девушка припарковала автомобиль вечером и спала в уверенности, что парковочное место он не покидал.

    Предполагаемый угонщик нашёлся возле «Сааба» со связкой ключей. Полицейским он должен быть знаком. В начале года 39-летнего петербуржца, живущего в нескольких домах от владелицы «Сааба», задерживали за кражу. По версии следствия, прошлым летом он присвоил вещи другой соседки стоимостью порядка 180 тысяч рублей. Забирал всё, что видел: в списке украшения, книжка, селфи-палка, мицеллярная вода, две пары обуви, духи и розовая косметичка.

    Тогда подозреваемого ограничили подпиской о невыезде. Он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и страдает от расстройства, среди симптомов которого галлюцинации и бред. Предполагается, что косметику он прихватил, сдавшись внутренним демонам.

    Мужчину доставили в отдел, но там он не задержался. Утром его госпитализировали с обострившимся психическим нарушением, сотрясением мозга и ссадинами к психиатрам Александровской больницы. Пока пациент получил протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Сааб» вернули владелице.

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    Комментарии 1

    ProstoZloy17 Авг 2022 в 11:23
    "Он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и страдает от расстройства, среди симптомов которого галлюцинации и бред."
    Полагаю, в его истории болезни записано "опасности для окружающих не представляет"
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