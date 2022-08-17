Боровшийся с внутренними демонами петербуржец уехал от них на чужом «Саабе», заскочил в полицию и попал в больницу

Уехавший без ведома владелицы «Сааб» в Калининском районе Петербурга полицейские нашли раньше, чем девушка хватилась пропажи. Рядом с машиной ключами звенел сосед, известный проблемами с законом и психикой.
Чёрный «Сааб 900» привлёк внимание наряда патрульно-постовой службы на улице Бутлерова, 11/3, накануне незадолго до четырёх часов утра, стало известно «Фонтанке» 17 августа. Подозрения оказались оправданны: свою 25-летнюю машину рисковала не найти 22-летняя жительница пятиэтажки на улице Карпинского. Девушка припарковала автомобиль вечером и спала в уверенности, что парковочное место он не покидал.
Предполагаемый угонщик нашёлся возле «Сааба» со связкой ключей. Полицейским он должен быть знаком. В начале года 39-летнего петербуржца, живущего в нескольких домах от владелицы «Сааба», задерживали за кражу. По версии следствия, прошлым летом он присвоил вещи другой соседки стоимостью порядка 180 тысяч рублей. Забирал всё, что видел: в списке украшения, книжка, селфи-палка, мицеллярная вода, две пары обуви, духи и розовая косметичка.
Тогда подозреваемого ограничили подпиской о невыезде. Он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и страдает от расстройства, среди симптомов которого галлюцинации и бред. Предполагается, что косметику он прихватил, сдавшись внутренним демонам.
Мужчину доставили в отдел, но там он не задержался. Утром его госпитализировали с обострившимся психическим нарушением, сотрясением мозга и ссадинами к психиатрам Александровской больницы. Пока пациент получил протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Сааб» вернули владелице.