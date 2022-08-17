Боровшийся с внутренними демонами петербуржец уехал от них на чужом «Саабе», заскочил в полицию и попал в больницу

Уехавший без ведома владелицы «Сааб» в Калининском районе Петербурга полицейские нашли раньше, чем девушка хватилась пропажи. Рядом с машиной ключами звенел сосед, известный проблемами с законом и психикой.



Чёрный «Сааб 900» привлёк внимание наряда патрульно-постовой службы на улице Бутлерова, 11/3, накануне незадолго до четырёх часов утра, стало известно «Фонтанке» 17 августа. Подозрения оказались оправданны: свою 25-летнюю машину рисковала не найти 22-летняя жительница пятиэтажки на улице Карпинского. Девушка припарковала автомобиль вечером и спала в уверенности, что парковочное место он не покидал.