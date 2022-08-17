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    Советник главы офиса Зеленского Подоляк назвал Крымский мост одной из целей для удара Украины

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    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост построили незаконно. Он сказал в интервью The Guardian, что такие объекты «должны быть уничтожены».

    Газета пишет, что он «дал понять, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель».

    «Это незаконное сооружение, а также основной путь для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены», — сказал Подоляк (цитата по изданию «Коммерсантъ»).

    Напомним, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев грозил Киеву «судным днем» за нападение на Крым.

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    Комментарии 49

    Капитан Очевидность217 Авг 2022 в 11:16
    Главное отнять у охраны моста все сигареты, спички и зажигалки, а то мало ли что.
    +1−1
    Gensekoonpanvrotukra17 Авг 2022 в 11:13
    Немножко жалко будет мирных жителей Львова, Киева,хоть и рагули но все равно люди. И все более менее здравые комментеры.должны понимать что любое действие имеет противодействие. Штук 20-30 калибров уж как-нибудь наберётся.
    +1−2
    Игoрь17 Авг 2022 в 10:37
    Жалко мост, он красивый
    +0−0
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