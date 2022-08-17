Советник главы офиса Зеленского Подоляк назвал Крымский мост одной из целей для удара Украины

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост построили незаконно. Он сказал в интервью The Guardian, что такие объекты «должны быть уничтожены».



Газета пишет, что он «дал понять, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель».



«Это незаконное сооружение, а также основной путь для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены», — сказал Подоляк (цитата по изданию «Коммерсантъ»).