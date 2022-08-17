Расчетливый парень снимал секс с юной подругой, чтобы потом выкладывать в Сеть в Петербурге

Следственный комитет Выборгского района Петербурга возбудил уголовное дело сразу по трем статьям после заявления 22-летней петербурженки. В частности, об «использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».



Девушка, по предварительной информации, рассказала, что с 2015-го до 2018 года состояла в интимных отношениях с парнем, который в тот момент был уже совершеннолетним, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 августа. Однако любовь оказалась с расчетом. Парень снимал всё на видео, для дальнейшего изготовления порнографических материалов.

