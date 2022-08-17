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    Расчетливый парень снимал секс с юной подругой, чтобы потом выкладывать в Сеть в Петербурге

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    14 комментариев

    Следственный комитет Выборгского района Петербурга возбудил уголовное дело сразу по трем статьям после заявления 22-летней петербурженки. В частности, об «использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».

    Девушка, по предварительной информации, рассказала, что с 2015-го до 2018 года состояла в интимных отношениях с парнем, который в тот момент был уже совершеннолетним, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 августа. Однако любовь оказалась с расчетом. Парень снимал всё на видео, для дальнейшего изготовления порнографических материалов.

    Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 34-летнего жителя Суздальского проспекта. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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    Комментарии 14

    TheBestPiter17 Авг 2022 в 11:21
    Друг друга стоят
    +1−0
    Соловей-Помётчик17 Авг 2022 в 11:17
    Ничего не понятно, надо фулл посмотреть
    +1−0
    SU LUX INN17 Авг 2022 в 11:05
    ситуация Непонятная, нужна ссылка!
    +2−0
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