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    Житель Петербурга на «Дэу» под Кировском сбил мать с сыном

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    10 комментариев

    Шестилетнего мальчика из Петербурга с мамой увезла скорая после ДТП в Кировском районе области.

    Авария произошла накануне около двух дня на 137 километре автодороги «Санкт-Петербургское Южное полукольцо», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 августа. По предварительной информации, 68-летний петербуржец за рулем «Дэу Нексии» ехал по трассе от Кировска в сторону Мги и сбил двух пешеходов, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу.

    Пострадавшие мать и сын, 24 и 6 лет соответственно, были госпитализированы. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, а его мамы — как средней тяжести.

    Водитель за два последних года к административной ответственности за нарушение правил ПДД не привлекался.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 10

    Guddd-Head17 Авг 2022 в 09:55
    Дедушка старый, на ему всё равно ©
    +0−0
    chip117 Авг 2022 в 09:00
    Да хоть как напиши, виноват водитель ТС.
    +2−1
    ProstoZloy17 Авг 2022 в 08:41
    А почему бы не написать иначе:
    в нарушение п.4.5 ПДД, не убедившись в безопасности выхода на проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, мать и сын спровоцировали ДТП с автомобилем "Деу"?
    +0−4
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