Житель Петербурга на «Дэу» под Кировском сбил мать с сыном

Шестилетнего мальчика из Петербурга с мамой увезла скорая после ДТП в Кировском районе области.
Авария произошла накануне около двух дня на 137 километре автодороги «Санкт-Петербургское Южное полукольцо», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 августа. По предварительной информации, 68-летний петербуржец за рулем «Дэу Нексии» ехал по трассе от Кировска в сторону Мги и сбил двух пешеходов, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшие мать и сын, 24 и 6 лет соответственно, были госпитализированы. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, а его мамы — как средней тяжести.
Водитель за два последних года к административной ответственности за нарушение правил ПДД не привлекался.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.