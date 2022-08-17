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    Около рекорда. Синоптик рассказал о продолжающейся жаре в Петербурге

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    В Петербурге в среду, 17 августа, сохранится спокойная погода с полным отсутствием дождей, температура продолжит повышаться и окажется близка к установленному в 2008 году суточному рекорду — 29,9 градуса.

    Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    Температура воздуха +29… 31 градус тепла. Ветер южный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба — выше нормы.

    В четверг, 18 августа, изменений на погодных фронтах не ожидается.

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    Комментарии 1

    Maik517 Авг 2022 в 11:28
    А говорили магнитная буря...
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