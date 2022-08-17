Около рекорда. Синоптик рассказал о продолжающейся жаре в Петербурге

В Петербурге в среду, 17 августа, сохранится спокойная погода с полным отсутствием дождей, температура продолжит повышаться и окажется близка к установленному в 2008 году суточному рекорду — 29,9 градуса.



Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.



Температура воздуха +29… 31 градус тепла. Ветер южный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба — выше нормы.

