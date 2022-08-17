Большинство россиян выбрали детдом, а не усыновление иностранцами

Большинство россиян выступают против усыновления детей-сирот гражданами других государств — такое мнение у 60 % россиян. В основе их позиции лежит мотив, что российские дети должны жить в России. Об этом пишет 17 августа РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
В пользу иностранного усыновления высказались
Четверть сторонников запрета уверены, что судьбу сирот необходимо решать по принципу «где родился, там и пригодился» — дети должны оставаться в своей стране. Еще
Еще 7 % заявили, что их беспокоят однополые отношения, которые могут стать отрицательным примером для детей, или что детей могут воспитать с чувством ненависти к России.
Женщины выступали против усыновления иностранцами чаще мужчин —
Большинство респондентов — 63 % — положительно относятся к запрету на усыновление и передачу под опеку сирот из России гражданам недружественных стран.