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    Большинство россиян выбрали детдом, а не усыновление иностранцами

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    33 комментария

    Большинство россиян выступают против усыновления детей-сирот гражданами других государств — такое мнение у 60 % россиян. В основе их позиции лежит мотив, что российские дети должны жить в России. Об этом пишет 17 августа РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

    В пользу иностранного усыновления высказались 32 % опрошенных.

    Четверть сторонников запрета уверены, что судьбу сирот необходимо решать по принципу «где родился, там и пригодился» — дети должны оставаться в своей стране. Еще 13 % считают, что жизнь за рубежом небезопасна российским детям. Почти такое же количество выступают за приоритет российским усыновителям — 12 %.

    Еще 7 % заявили, что их беспокоят однополые отношения, которые могут стать отрицательным примером для детей, или что детей могут воспитать с чувством ненависти к России.

    Женщины выступали против усыновления иностранцами чаще мужчин — 62 % против 60 %.

    Большинство респондентов — 63 % — положительно относятся к запрету на усыновление и передачу под опеку сирот из России гражданам недружественных стран.

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    Комментарии 33

    LindaMc17 Авг 2022 в 10:06
    УчОные говорят, что ВЦИОМу отказывает до 95 % респондентов. Оставшиеся 5% соглашающихся - кто эти люди, как думаете? С учетом того, что ВЦИОМ проводит одновременно по нескольким направлениям опросы.
    +3−0
    baddanZer17 Авг 2022 в 09:56
    Мастера заголовка. )))
    Я из текста статьи как-то не увидел, что "большинство россиян выбрали детдом"
    +0−0
    VKuser13364325217 Авг 2022 в 09:56
    Как собаки на сене.
    +0−0
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