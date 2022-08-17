Большинство россиян выбрали детдом, а не усыновление иностранцами

Большинство россиян выступают против усыновления детей-сирот гражданами других государств — такое мнение у 60 % россиян. В основе их позиции лежит мотив, что российские дети должны жить в России. Об этом пишет 17 августа РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.



В пользу иностранного усыновления высказались 32 % опрошенных.

