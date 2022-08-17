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    Кардиолог Минздрава рассказал, чем грозит коронавирус для сердца

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    Коронавирус может стать причиной образования тромбов, а также развития инфаркта и инсульта. Такое мнение высказал внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.

    «…Это касается инфекции, проникающей через легкие, как в случае с коронавирусной инфекцией. Она провоцирует воспалительный процесс. Он обостряется, и развивается феномен нестабильных атеросклеротических бляшек, которые могут надрываться. На их поверхности образуются тромбы. И этот тромб может перекрыть артерию, и таким образом разовьется инфаркт или инсульт», — считает Бойцов (цитата по ТАСС).

    Кардиолог отмечает, что одна из самых уязвимых групп во время пандемии — пожилые. На гипертонию жалуются около 80 процентов людей старше 65 лет.

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    Комментарии 1

    миру-мир!17 Авг 2022 в 01:31
    таки зачем колоться тогда?
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