Кардиолог Минздрава рассказал, чем грозит коронавирус для сердца

Коронавирус может стать причиной образования тромбов, а также развития инфаркта и инсульта. Такое мнение высказал внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.
«…Это касается инфекции, проникающей через легкие, как в случае с коронавирусной инфекцией. Она провоцирует воспалительный процесс. Он обостряется, и развивается феномен нестабильных атеросклеротических бляшек, которые могут надрываться. На их поверхности образуются тромбы. И этот тромб может перекрыть артерию, и таким образом разовьется инфаркт или инсульт», — считает Бойцов (цитата по ТАСС).
Кардиолог отмечает, что одна из самых уязвимых групп во время пандемии — пожилые. На гипертонию жалуются около 80 процентов людей старше 65 лет.