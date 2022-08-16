«А чё такого». Под Каменкой можно вживую наблюдать, как загораются леса в России

Серьезный лесной пожар грозит разгореться в Выборгском районе Ленобласти. В лесу под Каменкой разгорелся мусор, сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».



Возгорание началось со срубленных кустарников и мусора. По словам очевидцев, загорелись именно они.