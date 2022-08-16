«А чё такого». Под Каменкой можно вживую наблюдать, как загораются леса в России

Серьезный лесной пожар грозит разгореться в Выборгском районе Ленобласти. В лесу под Каменкой разгорелся мусор, сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».
Возгорание началось со срубленных кустарников и мусора. По словам очевидцев, загорелись именно они.
Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте»
По данным 47news, несмотря на сообщения очевидцев, в региональном ГУ МЧС заявили, что пожарно-спасательные подразделения к тушению пожара не привлекались.
«На берегу озера в лесу наблюдала, как батя с двумя сыновьями-подростками маленькие петарды, видно, оставшиеся с нового года, поджигают и в кусты бросают... Говорю: вы чо делаете? Пожароопасность кругом объявлена... А папА: а чо таково...», – делится впечатлениями о соблюдении пожарной безопасности участница группы Елена.