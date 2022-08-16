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    В Белоруссии вводят плату за въезд в зону ожидания на границе

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    12 комментариев

    Въезжающие в зону ожидания границы Белоруссии будут должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко.

    Как сообщает 16 августа пресс-служба главы Белоруссии, власти предполагают упорядочить въезд в зону ожидания. Осуществлять его будут в порядке живой очереди. Определить, как именно будет работать система, предстоит правительству страны.

    Средства, полученные за оплату очереди, будут направлены в том числе в Государственный пограничный комитет. Все ради «совершенствования материально-технического обеспечения».

    Добавим, что текущее положение дел на границе Белоруссии сохранялось с 2015 года.

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    Комментарии 12

    Vasya1116 Авг 2022 в 23:25
    "Все ради «совершенствования материально-технического обеспечения»"©.
    _________
    При этих словах, Коля и его друзья, застенчиво улыбнулись.
    +6−0
    Piter Russo16 Авг 2022 в 23:10
    То есть та же штука что и у Эстонцев в электронной очередью на выезд?
    +3−4
    kоt-obormot16 Авг 2022 в 23:10
    Братья россияне, в небе звезд сиянье
    Встанем в общий хоровод!
    Осветите лица, надо нам сплотиться,
    Поднимайся весь народ!

    Зы; денег толко, не забудьте заслать при въезде!
    +6−1
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