В Белоруссии вводят плату за въезд в зону ожидания на границе

Въезжающие в зону ожидания границы Белоруссии будут должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко.



Как сообщает 16 августа пресс-служба главы Белоруссии, власти предполагают упорядочить въезд в зону ожидания. Осуществлять его будут в порядке живой очереди. Определить, как именно будет работать система, предстоит правительству страны.

Средства, полученные за оплату очереди, будут направлены в том числе в Государственный пограничный комитет. Все ради «совершенствования материально-технического обеспечения».