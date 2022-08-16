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    У съезда с КАД на Приморском шоссе пенсионер на «Хонде» выехал на встречку. Пострадали трое

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    1 комментарий

    Серьезная авария произошла на Приморском шоссе у съезда с КАД вечером 16 августа. На дороге столкнулись два автомобиля, которыми управляли 77-летние пенсионеры.

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    Как сообщает паблик «Дорожный инспектор», около семи вечера в районе дома 154 на Приморском шоссе водитель «Хонды» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Вероятной причиной такого маневра могло стать плохое самочувствие мужчины — его автомобиль мотало от отбойника к отбойнику. В результате на встречке «Хонда» столкнулась с «Ладой», которой по иронии судьбы также управлял 77-летний водитель.

    В аварии пострадали 16-летний подросток, пассажирка и водитель «Хонды». Все в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу.

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    Комментарии 1

    AlBerkut16 Авг 2022 в 21:43
    Они нашли друг друга! 😎

    Ну а если без шуток... В таком возрасте не все сохраняют возможность управлять ТС, объективно, по состоянию здоровья.
    Тут как бы ещё есть вопросы и к родным дедушки, не по закону, а по жизни... Им что, безразлична судьба их родителей, дедов? Если уже объективно в силу возраста дедушка не может безопасно ездить, может ему хватит уже самому за рулём быть?
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