У съезда с КАД на Приморском шоссе пенсионер на «Хонде» выехал на встречку. Пострадали трое

Серьезная авария произошла на Приморском шоссе у съезда с КАД вечером 16 августа. На дороге столкнулись два автомобиля, которыми управляли 77-летние пенсионеры.
Как сообщает паблик «Дорожный инспектор», около семи вечера в районе дома 154 на Приморском шоссе водитель «Хонды» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Вероятной причиной такого маневра могло стать плохое самочувствие мужчины — его автомобиль мотало от отбойника к отбойнику. В результате на встречке «Хонда» столкнулась с «Ладой», которой по иронии судьбы также управлял 77-летний водитель.
В аварии пострадали 16-летний подросток, пассажирка и водитель «Хонды». Все в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу.