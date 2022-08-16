ГосСМИ остались. Rutube для iOS теперь можно скачать только в России

Rutube решил не выполнять требование Apple и вместо того, чтобы скрыть каналы государственных российских СМИ, сделал свое приложение доступным только в РФ. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе видеохостинга.



«Такое решение было принято, чтобы русскоязычные пользователи сервиса, большая часть которых проживает на территории РФ, могли скачивать приложение RUTUBE на iPhone», — говорится в заявлении.



Русскоязычные пользователи из других стран все так же смогут пользоваться веб-версией Rutube.

