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    ГосСМИ остались. Rutube для iOS теперь можно скачать только в России

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    4 комментария

    Rutube решил не выполнять требование Apple и вместо того, чтобы скрыть каналы государственных российских СМИ, сделал свое приложение доступным только в РФ. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе видеохостинга.

    «Такое решение было принято, чтобы русскоязычные пользователи сервиса, большая часть которых проживает на территории РФ, могли скачивать приложение RUTUBE на iPhone», — говорится в заявлении.

    Русскоязычные пользователи из других стран все так же смогут пользоваться веб-версией Rutube.

    Накануне стало известно, что компания Apple потребовала от Rutube скрыть контент российских госСМИ в iOS-приложении либо сделать его доступным только для пользователей из России.

    «На RUTUBE представлены российские СМИ и блогеры, чьи каналы были заблокированы на видеохостинге YouTube. Возможно, в дальнейшем их видео будут доступны только на национальном видеохостинге», — добавляют в пресс-службе.

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    Комментарии 4

    26586993716 Авг 2022 в 21:57
    Есть такие, кто это смотрит? ))))
    +0−0
    Zero Two16 Авг 2022 в 20:51
    Решил не выполнять, но потом не удержался и выполнил. Вообще понятно, там кроме ГосСМИ и нет ничего.
    +4−0
    angel of death16 Авг 2022 в 20:48
    вообще-то СМИ писали, что в условиях это и стояло - или скрыть сми или сделать доступным только для рф... так что прогнулся...
    +2−0
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