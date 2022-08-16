Do you speak English? «ВКонтакте» научилась делать то, что умеют не все

«ВКонтакте» запустила функцию моментального перевода текста сообщений в чатах на разные языки. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба соцсети.



Там отметили, что такая возможность поможет пользователям «избавиться от языкового барьера» при общении с людьми из разных стран и практиковать другие языки.



«Сообщения в приложениях «ВКонтакте» и «VK Мессенджер» теперь можно переводить с русского на английский, испанский или португальский и наоборот», — рассказали в ВК.

