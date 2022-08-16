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    Do you speak English? «ВКонтакте» научилась делать то, что умеют не все

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    3 комментария

    «ВКонтакте» запустила функцию моментального перевода текста сообщений в чатах на разные языки. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба соцсети.

    Там отметили, что такая возможность поможет пользователям «избавиться от языкового барьера» при общении с людьми из разных стран и практиковать другие языки.

    «Сообщения в приложениях «ВКонтакте» и «VK Мессенджер» теперь можно переводить с русского на английский, испанский или португальский и наоборот», — рассказали в ВК.

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    Чтобы перевести текст, необходимо нажать на нужное сообщение и выбрать функцию «Перевести». Их также можно прослушать, чтобы узнать, как звучат иностранные слова и фразы.

    «Надёжность машинного перевода и определения языка в сообщениях обеспечивает нейросетевая модель, которая обучена на открытых данных и способна учитывать особенности лексики и манеру общения пользователей социальной сети, представляющих разные регионы, сферы деятельности и интересы», — разъяснили в компании.

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    Комментарии 3

    VKuser393156316 Авг 2022 в 19:40
    > разъяснили в компании.
    Где доказательства, что это лучше Google translate?
    Я тоже могу разъяснить, что Земля - плоская.
    +0−0
    07A16 Авг 2022 в 19:37
    Ну вот, прав я был много лет назад, когда забивал на английский! На русский правда тоже. Это называется "Стратегическое планирование"!
    +0−0
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