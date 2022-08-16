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    В горах Киргизии погиб российский альпинист

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    1 комментарий

    В ущелье Ала-Арча в Киргизии погиб альпинист из России. Он сорвался с горы во время спуска, его компаньон остался жив.

    О происшествии 16 августа сообщает пресс-служба МЧС республики. Два дня назад два россиянина спускались с пика Учитель в Аламудунском районе, и мужчина 1986 года рождения (35–36 лет) с инициалами Э. А. сорвался и погиб. Его спутник Н. К., 1991 года рождения (30–31 год), не пострадал.

    «Фонтанке» в ведомстве рассказали, что погибший, судя по всему, проживал в Иркутской области. Его тело спустили с горы шестеро спасателей из отряда «Эдельвейс» и передали полиции.

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    Комментарии 1

    Kuzma16 Авг 2022 в 19:38
    чудны нынче увлечения. раньше связками поднимались - спускались и страховали друг дружку. эти,видать, пренебрегли азами - ну и получили свое.
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