В горах Киргизии погиб российский альпинист

В ущелье Ала-Арча в Киргизии погиб альпинист из России. Он сорвался с горы во время спуска, его компаньон остался жив.



О происшествии 16 августа сообщает пресс-служба МЧС республики. Два дня назад два россиянина спускались с пика Учитель в Аламудунском районе, и мужчина 1986 года рождения (35–36 лет) с инициалами Э. А. сорвался и погиб. Его спутник Н. К., 1991 года рождения (30–31 год), не пострадал.



«Фонтанке» в ведомстве рассказали, что погибший, судя по всему, проживал в Иркутской области. Его тело спустили с горы шестеро спасателей из отряда «Эдельвейс» и передали полиции.

