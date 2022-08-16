В Москве будут судить неудавшегося насильника. Его выдала необычная физиологическая особенность

На Северо-Западе Москвы перед судом предстанет обвиняемый в попытке изнасилования. Потерпевшая опознала его по шести пальцам на руках.



Как сообщили 16 августа в ГСУ СК РФ по Москве, по версии следствия, майским вечером этого года 19-летний обвиняемый напал в Зеленограде на незнакомую ему женщину и попытался её изнасиловать. Сделать это ему помешал случайный прохожий, который смог защитить даму.



В Следственном комитете отметили, что фигуранта задержали и отправили под стражу довольно быстро. В ходе следственных действий потерпевшая смогла опознать нападавшего по отличительному признаку — обе кисти рук подозреваемого состояли из 6 пальцев. Молодой человек не отпирался долго и вскоре полностью признал свою вину.

