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    В Москве будут судить неудавшегося насильника. Его выдала необычная физиологическая особенность

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    10 комментариев

    На Северо-Западе Москвы перед судом предстанет обвиняемый в попытке изнасилования. Потерпевшая опознала его по шести пальцам на руках.

    Как сообщили 16 августа в ГСУ СК РФ по Москве, по версии следствия, майским вечером этого года 19-летний обвиняемый напал в Зеленограде на незнакомую ему женщину и попытался её изнасиловать. Сделать это ему помешал случайный прохожий, который смог защитить даму.

    В Следственном комитете отметили, что фигуранта задержали и отправили под стражу довольно быстро. В ходе следственных действий потерпевшая смогла опознать нападавшего по отличительному признаку — обе кисти рук подозреваемого состояли из 6 пальцев. Молодой человек не отпирался долго и вскоре полностью признал свою вину.

    В настоящий момент следствием собрана достаточная доказательственная база. В ближайшее время предполагаемого шестипалого преступника ждёт суд.

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    Комментарии 10

    piterez16 Авг 2022 в 19:38
    0сьминога легко запомнить, у него восемь ног....
    +0−0
    AlBerkut16 Авг 2022 в 19:05
    Шестипалый? Это был мэйкун? 🤔
    +0−0
    Мillemelle16 Авг 2022 в 18:50
    спецназ по русски...
    +0−2
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