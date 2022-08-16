Жительница Башкирии «хоронила» бабушку 67 раз. Мужчины заплатили миллионы

Как сообщила 16 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 22-летняя жительница города Стерлитамака (Республика Башкортостан) на протяжении полутора лет (с октября 2019-го по апрель 2021 года) с разных аккаунтов знакомилась с мужчинами. В процессе общения она сообщала им о смерти своей бабушки и для оплаты ритуальных услуг просила в долг деньги. Чтобы быть убедительной, некоторым собеседникам она высылала фотографию на фоне постели с лежащим человеком, прикрытым белой простынёй.

Великодушные джентльмены охотно оказывали новой подруге посильную помощь и переводили ей разные суммы. А затем в ход шли другие легенды для выманивания денег.



В общей сложности, как уточнили в полиции, путём обмана осуждённой удалось похитить денежные средства у мужчин более чем из 20 регионов страны. Сильнее всех пострадал 28-летний житель Татарстана: за пять месяцев он совершил 56 переводов на сумму более 417 тысяч рублей. 35-летний норильчанин в течение месяца сделал 13 переводов на сумму почти 237 тысяч, двое его земляков перевели девушке 162 тысячи рублей. Общий размер ущерба, доказанного следователями ОМВД России по городу Норильску, составил почти 2,3 миллиона рублей.

