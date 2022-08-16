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    Думали пять месяцев. Швейцарский производитель шоколада Lindt уходит из России

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    31 комментарий

    После пяти месяцев раздумий Lindt решил полностью уйти с российского рынка. Об этом 16 августа сообщили представители швейцарского производителя шоколада.

    «Группа Lindt & Spruengli приняла решение покинуть российский рынок», — говорится в заявлении.

    В компании обещают, что будут действовать в соответствии с местным законодательством и поддержат сотрудников в России, но как именно — не уточняется. В марте Lindt & Spruengli приостановила работу фирменных магазинов в России и интернет-магазина Lindt.ru.

    Накануне стало известно, что компания IKEA приняла решение о ликвидации своей российской «дочки».

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    Комментарии 31

    Хилл16 Авг 2022 в 16:44
    Какое своевременное оперативное решение. Это точно не эстонский шоколад?
    А если серьезно, то это уже смешно. Ладно те, кто сразу ушел. А эти сейчас то что? Только дошло, что что-то в мире изменилось? Или очень хотелось побольше денег заработать, но дальше стало типа стыдно?)
    +0−3
    SU LUX INN16 Авг 2022 в 16:42
    да, Придется теперь шеколад из жолудей есть!
    +2−0
    E .SladkiBubalehhh16 Авг 2022 в 16:41
    Очень вкусные конфеты , в Пулково постоянно брали , объедение 🤤
    +3−0
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