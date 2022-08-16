Думали пять месяцев. Швейцарский производитель шоколада Lindt уходит из России

После пяти месяцев раздумий Lindt решил полностью уйти с российского рынка. Об этом 16 августа сообщили представители швейцарского производителя шоколада.
«Группа Lindt & Spruengli приняла решение покинуть российский рынок», — говорится в заявлении.
В компании обещают, что будут действовать в соответствии с местным законодательством и поддержат сотрудников в России, но как именно — не уточняется. В марте Lindt & Spruengli приостановила работу фирменных магазинов в России и интернет-магазина Lindt.ru.
Накануне стало известно, что компания IKEA приняла решение о ликвидации своей российской «дочки».