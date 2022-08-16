    Пробки

    4/10

    usd61.37eur62.51
    ТЕМА ДНЯ

    Суд признал Шевчука виновным в дискредитации армии

    Повестки-то настоящиеСнова взрывы в КрымуМеньше виз от финновОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Пассажиры утренней «Ласточки» до Выборга плавились и падали в обморок от духоты. Перевозчик уверяет, что дело в одном неисправном вагоне

    5501
    15 комментариев

    В «Ласточке», вышедшей утром из Петербурга в Выборг, от духоты стало плохо пассажирам.

    Как сообщили 16 августа читатели «Фонтанки», система кондиционирования то ли не работала, то ли была отключена. Форточки открыть было невозможно, так как это технически не предусмотрено.

    «Обмороки, зашкаливает давление у пожилых людей. В таком аду стоя надо провести 1 час 10 минут», — рассказала Юлия.

    Фото: читательница «Фонтанки» Юлия
    ПоделитьсяПоделиться

    Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе СЗППК, система кондиционирования электропоезда «Ласточка» отправлением в 9:30 из Петербурга в Выборг находилась в работоспособном состоянии. Вместе с тем в одном вагоне зафиксировано снижение эффективности работы климатической установки (при сохранении ее работоспособности). «Оперативные действия локомотивной бригады, выполненные в соответствии с рекомендациями сервисной компании, позволили частично устранить проблему, однако оперативно восстановить 100-процентную эффективность работы данной климатической установки возможно лишь по прибытии электропоезда в ремонтное депо в Санкт-Петербурге, где и будет проведена полноценная диагностика и при необходимости восстановительные работы системы», — отметили в компании-перевозчике.

    Фото: читательница «Фонтанки» Юлия

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

    ***_12316 Авг 2022 в 16:15
    Сименс ту-ту
    +1−0
    Zet16 Авг 2022 в 16:05
    "Хоть чучелом, хоть тушкой!"
    (с)
    +0−0
    своих не бросаем16 Авг 2022 в 15:56
    раньше бы всё руководство было бы уволено в 5 секунд
    +2−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close