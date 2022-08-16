Пассажиры утренней «Ласточки» до Выборга плавились и падали в обморок от духоты. Перевозчик уверяет, что дело в одном неисправном вагоне

В «Ласточке», вышедшей утром из Петербурга в Выборг, от духоты стало плохо пассажирам.



Как сообщили 16 августа читатели «Фонтанки», система кондиционирования то ли не работала, то ли была отключена. Форточки открыть было невозможно, так как это технически не предусмотрено.



«Обмороки, зашкаливает давление у пожилых людей. В таком аду стоя надо провести 1 час 10 минут», — рассказала Юлия.