Пассажиры утренней «Ласточки» до Выборга плавились и падали в обморок от духоты. Перевозчик уверяет, что дело в одном неисправном вагоне

В «Ласточке», вышедшей утром из Петербурга в Выборг, от духоты стало плохо пассажирам.
Как сообщили 16 августа читатели «Фонтанки», система кондиционирования то ли не работала, то ли была отключена. Форточки открыть было невозможно, так как это технически не предусмотрено.
«Обмороки, зашкаливает давление у пожилых людей. В таком аду стоя надо провести 1 час 10 минут», — рассказала Юлия.
Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе СЗППК, система кондиционирования электропоезда «Ласточка» отправлением в 9:30 из Петербурга в Выборг находилась в работоспособном состоянии. Вместе с тем в одном вагоне зафиксировано снижение эффективности работы климатической установки (при сохранении ее работоспособности). «Оперативные действия локомотивной бригады, выполненные в соответствии с рекомендациями сервисной компании, позволили частично устранить проблему, однако оперативно восстановить 100-процентную эффективность работы данной климатической установки возможно лишь по прибытии электропоезда в ремонтное депо в Санкт-Петербурге, где и будет проведена полноценная диагностика и при необходимости восстановительные работы системы», — отметили в компании-перевозчике.