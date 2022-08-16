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    Петербург заключит первый офсетный контракт на поставку лекарств на 2,3 млрд рублей

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    11 комментариев

    В Петербурге появится новое производство лекарств за 2,3 млрд рублей. Его создадут в рамках офсетного контракта — новой меры поддержки, когда в обмен на вложения город гарантирует бизнесу закупки его продукции, говорится в сообщении пресс-службы Смольного от 16 августа.

    Инвестора выберут по конкурсу. Распоряжение о его параметрах подписал губернатор Александр Беглов. Минимальный объем инвестиций составит 2,3 млрд рублей, период действия контракта — 10 лет. Максимальный срок, в течение которого должно быть освоено производство лекарственных препаратов, — 3 года. Сам конкурс проведет комитет по здравоохранению.

    Механизм офсетного контракта позволит городу экономить на закупках. «Стоимость продукции будет на 30–40% меньше стоимости закупаемых в настоящее время оригинальных лекарств. Производство как минимум 31 лекарственного препарата, 20 из которых в настоящий момент не выпускаются в нашей стране, обеспечит необходимое импортозамещение», — сказал Александр Беглов.

    Новое предприятие создаст 300 рабочих мест, пополнит федеральный и региональный бюджеты более чем на 1 млрд рублей за счет налоговых отчислений. Кроме того, укрепится лекарственная безопасность, так как себестоимость произведенных препаратов будет полностью рассчитываться в рублях, утверждают в Смольном.

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    Комментарии 11

    26586993716 Авг 2022 в 17:00
    Что значит, «будет дешевле оригинальных лекарств»?
    Они подделки будут производить, или как?
    +0−0
    26588428016 Авг 2022 в 16:47
    А на строительстве стадиона, бассейна или больницы на крайний случай, выгоды меньше получается? Почему сразу лекарства?
    +0−0
    своих не бросаем16 Авг 2022 в 16:17
    производство лекарств на основе мела, как Брынцалов будет...
    +2−0
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