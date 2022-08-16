Петербург заключит первый офсетный контракт на поставку лекарств на 2,3 млрд рублей

В Петербурге появится новое производство лекарств за 2,3 млрд рублей. Его создадут в рамках офсетного контракта — новой меры поддержки, когда в обмен на вложения город гарантирует бизнесу закупки его продукции, говорится в сообщении пресс-службы Смольного от 16 августа.



Инвестора выберут по конкурсу. Распоряжение о его параметрах подписал губернатор Александр Беглов. Минимальный объем инвестиций составит 2,3 млрд рублей, период действия контракта — 10 лет. Максимальный срок, в течение которого должно быть освоено производство лекарственных препаратов, — 3 года. Сам конкурс проведет комитет по здравоохранению.

