Петербург заключит первый офсетный контракт на поставку лекарств на 2,3 млрд рублей

В Петербурге появится новое производство лекарств за 2,3 млрд рублей. Его создадут в рамках офсетного контракта — новой меры поддержки, когда в обмен на вложения город гарантирует бизнесу закупки его продукции, говорится в сообщении пресс-службы Смольного от 16 августа.
Инвестора выберут по конкурсу. Распоряжение о его параметрах подписал губернатор Александр Беглов. Минимальный объем инвестиций составит 2,3 млрд рублей, период действия контракта — 10 лет. Максимальный срок, в течение которого должно быть освоено производство лекарственных препаратов, — 3 года. Сам конкурс проведет комитет по здравоохранению.
Механизм офсетного контракта позволит городу экономить на закупках. «Стоимость продукции будет на 30–40% меньше стоимости закупаемых в настоящее время оригинальных лекарств. Производство как минимум 31 лекарственного препарата, 20 из которых в настоящий момент не выпускаются в нашей стране, обеспечит необходимое импортозамещение», — сказал Александр Беглов.
Новое предприятие создаст 300 рабочих мест, пополнит федеральный и региональный бюджеты более чем на 1 млрд рублей за счет налоговых отчислений. Кроме того, укрепится лекарственная безопасность, так как себестоимость произведенных препаратов будет полностью рассчитываться в рублях, утверждают в Смольном.