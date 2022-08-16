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    Футбол под взором Петра. «Зенит» проведет открытую тренировку прямо в центре Петербурга

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    3 комментария

    Футболисты «Зенита» проведут открытую тренировку в центре Петербурга. Радовать болельщиков будут в Александровском саду.

    Событие анонсировали сами игроки в телеграм-канале клуба. «У нас состоится открытая тренировка в центре города. Встречаемся в 15:00 у Медного всадника», — рассказал Михаил Кержаков. Понаблюдать за кумирами смогут все желающие, команда будет в полном составе, пишет «Матч ТВ». Ворота напротив памятника Петру Великому уже наготове.

    Обычно «Зенит» тренируется на базе в Удельном парке.

    После пяти туров петербургская команда занимает второе место в таблице РПЛ. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 21 августа в Петербурге против «Торпедо».

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    Комментарии 3

    Danik16 Авг 2022 в 16:40
    Окно в Бразилию прорубил Петр!)))
    Свои должны инрать питерские!
    Пусть хоть 10 место. Хоть 2 лига.
    А зачем мне это шоу?
    +0−0
    07A16 Авг 2022 в 15:04
    Подзадрали спортивные мероприятия в центре города. Для этого есть специально отведенные места, оборудованные за немалые деньги. Давайте все эти марафоны и велопробеги проводить в лесах, за Бабаево.
    +0−2
    McGillavry16 Авг 2022 в 14:39
    Газон, надеюсь, они же сами восстановят?
    +0−0
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