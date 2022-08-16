Футбол под взором Петра. «Зенит» проведет открытую тренировку прямо в центре Петербурга

Футболисты «Зенита» проведут открытую тренировку в центре Петербурга. Радовать болельщиков будут в Александровском саду.
Событие анонсировали сами игроки в телеграм-канале клуба. «У нас состоится открытая тренировка в центре города. Встречаемся в 15:00 у Медного всадника», — рассказал Михаил Кержаков. Понаблюдать за кумирами смогут все желающие, команда будет в полном составе, пишет «Матч ТВ». Ворота напротив памятника Петру Великому уже наготове.
Обычно «Зенит» тренируется на базе в Удельном парке.
После пяти туров петербургская команда занимает второе место в таблице РПЛ. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 21 августа в Петербурге против «Торпедо».