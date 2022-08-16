Взлетает почти вдвое. «Газпром» дал прогноз цены на газ для европейцев к зиме

В Европе к зиме цены на газ превысят 4 000 долларов за тысячу кубометров. Такой прогноз дал «Газпром» 16 августа в своем Telegram-канале.

«На спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку 2 тыс. 500 долл . По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень 4 тысячи долларов за 1 тысячу кубических метров», — говорится в заявлении компании.

