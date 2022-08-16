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    Взлетает почти вдвое. «Газпром» дал прогноз цены на газ для европейцев к зиме

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    30 комментариев

    В Европе к зиме цены на газ превысят 4 000 долларов за тысячу кубометров. Такой прогноз дал «Газпром» 16 августа в своем Telegram-канале.

    «На спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку 2 тыс. 500 долл. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень 4 тысячи долларов за 1 тысячу кубических метров», — говорится в заявлении компании.

    Сейчас, отметили в «Газпроме», на европейских спотовых биржах газ торгуется выше 2,5 тысячи долларов.

    Запасы газа, по данным Gas Infrastructure Europe, на 14 августа в европейских подземных хранилищах восполнены на 48,6 млрд кубометров, а в целом заполнены — на 74,73 %.

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    Комментарии 30

    Польза санкций16 Авг 2022 в 16:38
    Значит и нормальные товары для россиян подорожают вдвое. Делов-то.
    +2−0
    своих не бросаем16 Авг 2022 в 16:25
    а Миллер как получал 5 млн₽ в день так и получает...
    +1−0
    27503938216 Авг 2022 в 15:55
    Газпрем не знает как извернуться, чтобы хоть кому-то впендюрить свои токсичные газы
    +0−0
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