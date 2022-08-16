Экс-главу одного из районов Кубани нашли мёртвым. Прокуратура говорит о добровольном уходе

В Краснодарском крае найден погибшим экс-глава Гулькевичского района региона — бизнесмен Леонид Гутриц. Его тело обнаружили возле здания краевой прокуратуры, сообщает 16 августа РИА Новости со ссылкой на представителя надзорного ведомства.
«Следственными органами Следственного комитета проводится проверка по данному факту. На место происшествия выехал заместитель прокурора Краснодарского края Дмитрий Пантелеев. Предположительно, был совершён суицид», — уточнили в краснодарской прокуратуре.
Также сообщается, что Гутриц мог оставить предсмертную записку. По данным регионального портала 93.ru, речь может идти о доведении до самоубийства. Однако данная информация пока официально не подтверждена.
Леонид Гутриц занимал пост главы Гулькевичского района Краснодарского края с 2003 по 2007 год. После своей отставки он ушёл в бизнес. Гутриц был участником нескольких судебных процессов.