В Петербурге завершили съемки сериала «Азазель». Фандорин в 2023 году ищет преступников с помощью роботов

В Петербурге завершились съемки сериала «Азазель». Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе «Кинопоиска».
Действие по мотивам знаменитого произведения Бориса Акунина создатели сериала перенесли в современность. По сюжету Россией в 2023 году правит царь Николай Третий при поддержке прогрессивного премьер-министра Дмитрия Орлова. Высоких лиц государства сыграли Максим Матвеев и Евгений Стычкин.
Кто исполнил роль Фандорина — начинающего 20-летнего сыщика — создатели сериала держат в секрете. Он будет вести расследование, которое в целом совпадает с сюжетом романа, при помощи умных технологий и роботов.
Режиссером сериала стал Нурбек Эген («Алиби», «Шерлок в России»). Сценарий написали выпускники режиссерского факультета ВГИКа Сергей и Никита Поповы, а также сценарист «Метода» Дмитрий Иванов.
В 2002 году роман уже экранизировал режиссёр Александр Адабашьян. Сценарий написал сам Акунин, а главную роль исполнил актёр Илья Носков.