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    В Петербурге завершили съемки сериала «Азазель». Фандорин в 2023 году ищет преступников с помощью роботов

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    2 комментария
    Фото: предоставлено «Кинопоиском»
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    В Петербурге завершились съемки сериала «Азазель». Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе «Кинопоиска».

    Действие по мотивам знаменитого произведения Бориса Акунина создатели сериала перенесли в современность. По сюжету Россией в 2023 году правит царь Николай Третий при поддержке прогрессивного премьер-министра Дмитрия Орлова. Высоких лиц государства сыграли Максим Матвеев и Евгений Стычкин.

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    Кто исполнил роль Фандорина — начинающего 20-летнего сыщика — создатели сериала держат в секрете. Он будет вести расследование, которое в целом совпадает с сюжетом романа, при помощи умных технологий и роботов.

    Режиссером сериала стал Нурбек Эген («Алиби», «Шерлок в России»). Сценарий написали выпускники режиссерского факультета ВГИКа Сергей и Никита Поповы, а также сценарист «Метода» Дмитрий Иванов.

    В 2002 году роман уже экранизировал режиссёр Александр Адабашьян. Сценарий написал сам Акунин, а главную роль исполнил актёр Илья Носков.

    Фото: предоставлено «Кинопоиском»

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    Комментарии 2

    RR_197816 Авг 2022 в 14:04
    Роботы - китайские.
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