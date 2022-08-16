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    Ограничения на КАД между Рябовским и Колтушским шоссе продлевают на три недели

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    2 комментария

    Ремонт на мосту через реку Лубью на КАД пришлось продлить до 10 сентября, то есть больше чем на три недели, сообщает 16 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Причина, как говорится в пресс-релизе, — «увеличение объёма бетонных работ, выявленных после демонтажа асфальтобетонного покрытия».

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    Это участок с 40 по 42 километр внутреннего кольца, между Рябовским и Колтушским шоссе. Там, напомним, с середины июля закрыты первая и вторая полосы, а на двух других скорость ограничена до 50 км/ч. Ограничения планировалось снять 18 августа, но они сохранятся.

    На мосту, проходящем над железной, автомобильной дорогой и рекой Лубьей, восстанавливают наплавляемую и напыляемую гидроизоляцию. Работы ведутся круглосуточно в три смены. Генеральный подрядчик — ООО «ЕвроТрансСтрой».

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    Комментарии 2

    26108631116 Авг 2022 в 13:43
    А руководство нашего города не пробовало проехать там в 8:00, например? И вообще увидеть там одного работающего «инвалида» и сотни стоящих машин
    +1−0
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