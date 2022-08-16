Ограничения на КАД между Рябовским и Колтушским шоссе продлевают на три недели

Ремонт на мосту через реку Лубью на КАД пришлось продлить до 10 сентября, то есть больше чем на три недели, сообщает 16 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Причина, как говорится в пресс-релизе, — «увеличение объёма бетонных работ, выявленных после демонтажа асфальтобетонного покрытия».
Это участок с 40 по 42 километр внутреннего кольца, между Рябовским и Колтушским шоссе. Там, напомним, с середины июля закрыты первая и вторая полосы, а на двух других скорость ограничена до 50 км/ч. Ограничения планировалось снять 18 августа, но они сохранятся.
На мосту, проходящем над железной, автомобильной дорогой и рекой Лубьей, восстанавливают наплавляемую и напыляемую гидроизоляцию. Работы ведутся круглосуточно в три смены. Генеральный подрядчик — ООО «ЕвроТрансСтрой».