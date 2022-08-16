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    Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за публикацию личных данных участников СВО

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    10 комментариев

    Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить бот, который раскрывает личные данные военнослужащих РФ, участвующих в спецоперации на Украине, а также каналы, которые публикуют ложные сведения. Об этом 16 августа сообщает ТАСС.

    Telegram признали виновным по второй части 13.41 статьи КоАП РФ («Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством РФ»).

    Отмечается, что представители компании не пришли в суд, хотя их уведомили о дате заседания. Дело рассматривали без них.

    Ранее стало известно, что Роскомнадзор направил Telegram предписание об удалении бота, который раскрывает личные данные военнослужащих РФ, участвующих в спецоперации на Украине, а также каналов, распространяющих недостоверные данные о потерях ВС РФ. Ресурсы не удалили, из-за чего в суд поступил протокол по второй части 13.42 статьи КоАП РФ.

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    Комментарии 10

    MidNightWoodpecker16 Авг 2022 в 13:40
    А может Роскомпозор этот Телеграм просто заблокирует? Опыт есть .
    +1−0
    Заливщик голосовых планок16 Авг 2022 в 13:08
    Надо засекретить все приказы о награждениях! Во избежание!
    +2−0
    27638631516 Авг 2022 в 12:52
    Я не понял, а тех, кто на биллбордах по всей стране вывешивает личные данные россиян, принимающих участие в СВО, да еще и с фотографиями, когда оштрафуют?
    Еще непонятка - деды, которые воевали, совсем не боялись публикации личных данных, даже наоборот. Может наше дело правое, победа будет за нами это не про СВО, это причина!
    +4−0
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