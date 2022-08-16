Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за публикацию личных данных участников СВО

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на
Telegram признали виновным по второй части 13.41 статьи КоАП РФ («Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством РФ»).
Отмечается, что представители компании не пришли в суд, хотя их уведомили о дате заседания. Дело рассматривали без них.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор направил Telegram предписание об удалении бота, который раскрывает личные данные военнослужащих РФ, участвующих в спецоперации на Украине, а также каналов, распространяющих недостоверные данные о потерях ВС РФ. Ресурсы не удалили, из-за чего в суд поступил протокол по второй части 13.42 статьи КоАП РФ.