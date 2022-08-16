Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за публикацию личных данных участников СВО

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить бот, который раскрывает личные данные военнослужащих РФ, участвующих в спецоперации на Украине, а также каналы, которые публикуют ложные сведения. Об этом 16 августа сообщает ТАСС.

Telegram признали виновным по второй части 13.41 статьи КоАП РФ («Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством РФ»).