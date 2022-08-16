Чтобы уметь управлять своим телом. Петербургскому подростку нужна помощь

Когда Ярослав появился на свет, врачи не давали никаких гарантий, выживет он или нет — роды были очень тяжёлыми. Но малыш выжил, чем очень удивил врачей. Однако был нанесен серьёзный вред здоровью, и чтобы его компенсировать, Ярославу нужны регулярные курсы реабилитации. Только по ОМС такие курсы не предоставляются.

Ярослав появился на свет раньше срока. Безводный период длился 14 дней, это было опасно не только для ребёнка, но и для мамы. Поэтому родовую деятельность пришлось вызывать препаратами. Но и это помогло не сразу. Шансов выжить у Ярослава было немного, а остаться после такого здоровым ребёнком — не было совсем.

Но у мальчика получилось удивить врачей. Он не просто выкарабкался, но и неплохо развивался. Интеллект у Ярослава полностью сохранился — сейчас ему 15 лет, парень хорошо учится в школе, увлекается шахматами и программированием.



Но физическое развитие — это боль и для него, и для мамы. Диагноз «ДЦП, спастическая диплегия» поставили уже в год — настолько очевидным оказалось отставание. Принять это и не сломаться было очень сложно. У мамы получилось, а у папы — нет. Он ушёл из семьи.



Мама начала бороться за будущее сына. За эти годы Ярослав прошёл десятки курсов реабилитаций, ему сделали две сложных операции — удлинение ахиллова сухожилия и подрезание спазмированных мышц по методу Ульзибата. И это очень помогло мальчику, но он всё-таки ещё далёк от того, чтобы быть полностью самостоятельным.

