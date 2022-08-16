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    Росфинмониторинг хочет ограничить верхний порог переводов без открытия счёта

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    3 комментария

    Росфинмониторинг подготовил законопроект, который ужесточает правила движения денег через системы денежных переводов без открытия счёта. Об этом 16 августа сообщает «Коммерсантъ».

    Инициатива вносит изменения в «антиотмывочный» закон и закон о национальной платёжной системе.

    В документе предлагается ввести максимальную планку в размере 60 тысяч рублей для переводов физлиц без открытия счёта при упрощённой идентификации клиента. При переводе до 100 тысяч рублей физлицам можно будет не указывать прописку.

    Речь также идёт об отмене нормы, по которой банк может самостоятельно заполнять расчётные документы плательщиков с использованием информации, которая была получена от них, в том числе при процедуре идентификации. Некоторые эксперты высказали мнение, что отсутствие автозаполнения может повлечь у банков проблемы с автоплатежами.

    В Банке России изданию заявили, что получили проект закона от Росфинмониторинга и сейчас «инициатива прорабатывается».

    Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил, что не понимает причину появления закона. Он, по его словам, пришёл без пояснительной записки и предварительно вызывает массу вопросов.

    Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) согласилась с введением лимита на операции без открытия счёта, однако введение столь низкого порога, на их взгляд, не вполне оправдано. Ограничение в 600 000 рублей, заявили там, было бы оптимальным решением и затронуло бы относительно немного клиентов.

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    Комментарии 3

    wbons16 Авг 2022 в 12:45
    денежные переводы только членам профсоюза и с разрешения месткома
    +0−0
    AndrewBarsik16 Авг 2022 в 12:32
    Наплодили немыслимое количество ведомств для трудоустройства бездельников, которые за счёт налогоплательщиков сидят, протирают штаны и придумывают - что бы ещё ограничить и запретить, а потом ловить "нарушителей" этих запретов и ограничения и штрафовать? И в этом всё содержание деятельности абсолютно бесполезных для страны и её народа контрольно-надзорных органов.
    +2−0
    Otkating16 Авг 2022 в 12:06
    - Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!
    - Мой друг - полковник Росфинмониторинг!
    - Невезунчик. Полковник войск Гиркина - Эталон!
    +0−0
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