Росфинмониторинг хочет ограничить верхний порог переводов без открытия счёта

В документе предлагается ввести максимальную планку в размере 60 тысяч рублей для переводов физлиц без открытия счёта при упрощённой идентификации клиента. При переводе до 100 тысяч рублей физлицам можно будет не указывать прописку.

Инициатива вносит изменения в «антиотмывочный» закон и закон о национальной платёжной системе.

Росфинмониторинг подготовил законопроект, который ужесточает правила движения денег через системы денежных переводов без открытия счёта. Об этом 16 августа сообщает «Коммерсантъ».

Речь также идёт об отмене нормы, по которой банк может самостоятельно заполнять расчётные документы плательщиков с использованием информации, которая была получена от них, в том числе при процедуре идентификации. Некоторые эксперты высказали мнение, что отсутствие автозаполнения может повлечь у банков проблемы с автоплатежами.



В Банке России изданию заявили, что получили проект закона от Росфинмониторинга и сейчас «инициатива прорабатывается».



Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил, что не понимает причину появления закона. Он, по его словам, пришёл без пояснительной записки и предварительно вызывает массу вопросов.

