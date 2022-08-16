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    В Выборге завёлся великовозрастный «Питер Пен». Он бьёт детей и забирает игрушки

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    5 комментариев

    Полиция ищет взрослого мальчика, который кулаками учил школьника делиться своими игрушками в Выборгском районе Ленинградской области. Урок из песочницы он преподал 12-летнему владельцу коллекции машинок.

    Найти обидчика сына-шестиклассника полицейских накануне попросила 41-летняя жительница Выборга, стало известно «Фонтанке» 16 августа. По её словам, мальчик подвергся нападению грабителя около десяти часов вечера субботы, 13 августа, неподалёку от дома на Рубежной улице, 29.

    Школьник привлёк внимание взрослого коллекционными машинками Hot Wheels — в магазинах они стоят сравнительно недорого, но за некоторые модели ценители бьются на аукционах. Мужчина, судя по всему, воодушевился: игрушки отбирал с кулаками.

    Шестиклассник попал в больницу с ушибами и в синяках. Мать оценила похищенную у него коллекцию в 10 тысяч рублей. Преступника ищут по лаконичному описанию, которое заключалось в ёмком «неадекватен».

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    Комментарии 5

    Telman_spb16 Авг 2022 в 12:36
    надеюсь он попадет туда куда должен попасть и там у него спросят за детские игрушки
    +0−0
    фру16 Авг 2022 в 12:32
    Из примет "Неадекватный".
    Мда...попробуй, найди, когда их сотни.
    +0−0
    hal900016 Авг 2022 в 11:54
    Незнаю..в них детализация фиговая..лично мне такие машинки никогда не нравились..нормальная машинка это там где дверьки открываешь..капот..багажник..подвеска чтоб была..а в песочницу я обычно брал комплект из строительной техники..самосвал ..экскаватор..трактор..ещё у меня была пожарная машина..в нее воду наливаешь и она брызгалась...я котов гонял на ней..
    +2−0
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