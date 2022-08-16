В Выборге завёлся великовозрастный «Питер Пен». Он бьёт детей и забирает игрушки

Полиция ищет взрослого мальчика, который кулаками учил школьника делиться своими игрушками в Выборгском районе Ленинградской области. Урок из песочницы он преподал 12-летнему владельцу коллекции машинок.
Найти обидчика сына-шестиклассника полицейских накануне попросила 41-летняя жительница Выборга, стало известно «Фонтанке» 16 августа. По её словам, мальчик подвергся нападению грабителя около десяти часов вечера субботы, 13 августа, неподалёку от дома на Рубежной улице, 29.
Школьник привлёк внимание взрослого коллекционными машинками Hot Wheels — в магазинах они стоят сравнительно недорого, но за некоторые модели ценители бьются на аукционах. Мужчина, судя по всему, воодушевился: игрушки отбирал с кулаками.
Шестиклассник попал в больницу с ушибами и в синяках. Мать оценила похищенную у него коллекцию в 10 тысяч рублей. Преступника ищут по лаконичному описанию, которое заключалось в ёмком «неадекватен».