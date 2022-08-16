Девочку в Купчино сбил водитель, которого в этом году 17 раз ловили на нарушениях ПДД

Серьёзное ДТП произошло во Фрунзенском районе Петербурга. У ребёнка открытый перелом и травмы головы.
По данным «Фонтанки», 15 августа около 14 часов на улице Олеко Дундича, 34, 26-летний петербуржец на внедорожнике Renault Arkana вне зоны пешеходного перехода сбил 9-летнюю третьеклассницу, живущую неподалёку. Девочка получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, открытый перелом голени. Её доставили в детскую городскую больницу
Любопытно, что автомобиль принадлежит частной компании, но водитель официально нигде не работает. Про него известно, что с начала года его 17 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, чаще всего — за превышение скорости.