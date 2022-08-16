    Пробки

    3/10

    usd61.37eur62.51
    ТЕМА ДНЯ

    Суд признал Шевчука виновным в дискредитации армии

    Повестки-то настоящиеСнова взрывы в КрымуМеньше виз от финновОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Девочку в Купчино сбил водитель, которого в этом году 17 раз ловили на нарушениях ПДД

    4016
    32 комментария

    Серьёзное ДТП произошло во Фрунзенском районе Петербурга. У ребёнка открытый перелом и травмы головы.

    По данным «Фонтанки», 15 августа около 14 часов на улице Олеко Дундича, 34, 26-летний петербуржец на внедорожнике Renault Arkana вне зоны пешеходного перехода сбил 9-летнюю третьеклассницу, живущую неподалёку. Девочка получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, открытый перелом голени. Её доставили в детскую городскую больницу № 1.

    Любопытно, что автомобиль принадлежит частной компании, но водитель официально нигде не работает. Про него известно, что с начала года его 17 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, чаще всего — за превышение скорости.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 32

    Vasya1116 Авг 2022 в 13:31
    Всегда задаюсь вопросом: - Почему в подобных ситуациях (в частности по нарушению ПДД) пострянно пытаются повесить ярлык виновности на водителей? Вместо того, чтобы найти корень зла в воспитании с обучением со стороны родителей и образовательных учреждений по подаче знаний о ПДД малолетним детям школьного возраста? В частности о переходе/пересечении проезжей части дороги/автомагистрали.
    Если родители не дали должных знаний, то (как гаранты за жизнь своих детей) обязаны сами переводить детей через дорогу. Либо требовать этого, от учителей школы в которой проходит обучение ребёнок.

    Касаемо же водятлов, часто нарушающих скоростной режим в населённом пункте/мегаполисе, после каждого подобного нарушения, увеличивать штраф на 100%. Но не более 10 раз за год. После чего конфискация т/с в качестве потенциального орудия преступления.
    Может такие меры хоть как-то охладят пыл нерадивых и безработных любителей скорости?
    +0−0
    Slava_Rossii216 Авг 2022 в 12:10
    Почему журналисты не выяснили сколько раз эта девочка перебегала дорогу в неположенном месте?
    +4−2
    Danik16 Авг 2022 в 12:10
    Видимо, камеры только для сбора денег поставлены. И то не для всех!
    И катается спокойно, и не только в Купчино, у нас и на Невском такие летуны сплошь и рядом. Сбивают людей и молодых, и пожилых.
    Куда гайцы смотрят?
    +1−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    32
    close