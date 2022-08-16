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    Петербуржец лишь спустя две недели рассказал полиции о встрече с тремя незнакомцами с пистолетом

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    Житель Петербурга смог удовлетворить любопытство сотрудников полиции Выборгского района, которых еще в начале августа вызвали на драку, а потом пропали все, даже заявитель.

    23-летний мужчина пришел в 58-й отдел полиции накануне около одиннадцати вечера, стало известно «Фонтанке» 16 августа. Он сообщил, что в ночь с 3 на 4 августа у дома 61 по Варваринской улице к нему подошли трое, насильно посадили в машину. Там отняли у него «Айфон» и наушники. А потом под угрозой пистолета заставили снять с карты все накопления — 14,5 тыс. рублей. После этого мужчину из машины выкинули и уехали.

    В полиции вспомнили, что ночью 3 августа через единую службу спасения 112 поступил звонок. Женщина сообщала, что ей позвонил знакомый и попросил вызвать полицию на Варваринскую улицу, 61. Потом она якобы услышала, что звонившему кто-то угрожает физической расправой, требуют отдать телефон, а также звуки драки.

    Наряд тогда выехал на место, но никого не застал. Также не поступало ни заявлений, ни телефонограмм из стационаров.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 1

    07A16 Авг 2022 в 12:15
    Вот откуда грабители знали, что наушники начнут пропадать из продажи.
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