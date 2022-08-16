Петербуржец лишь спустя две недели рассказал полиции о встрече с тремя незнакомцами с пистолетом

Житель Петербурга смог удовлетворить любопытство сотрудников полиции Выборгского района, которых еще в начале августа вызвали на драку, а потом пропали все, даже заявитель.



23-летний мужчина пришел в 58-й отдел полиции накануне около одиннадцати вечера, стало известно «Фонтанке» 16 августа. Он сообщил, что в ночь с 3 на 4 августа у дома 61 по Варваринской улице к нему подошли трое, насильно посадили в машину. Там отняли у него «Айфон» и наушники. А потом под угрозой пистолета заставили снять с карты все накопления — 14,5 тыс. рублей. После этого мужчину из машины выкинули и уехали.

