Медный всадник VS Муза. Кто победит в споре за граффити Петербурга в AR-спектакле МТС Live

Digital-спектакль в дополненной реальности «Urban. Saint-P» разработала компания МТС. Проект познакомит широкий круг зрителей с культурными особенностями города. Познакомиться с ним можно бесплатно в приложении MTC Live.

«Urban. Saint-P» состоит из нескольких блоков, посвящённых рассказам о противостоянии консерваторов — противников уличной культуры и новаторов, которые отстаивают свое право на самовыражение. Авторы проекта оцифровали и реконструировали в дополненной реальности работы самых известных концептуалистов петербургского стрит-арта: Андрея Бергера, Артема Стефанова, Арт-группы Явь, Petro x Slak, Паши Каса и Павла Мокича.

Произведения искусства становятся доступны для просмотра по мере развития сюжета, а драматургия спектакля базируется на конфликте между культурным консерватизмом и модернизмом, иллюстрируя противостояние двух хранителей города — Медного Всадника и Музы.

Digital-технологии позволяют задокументировать муралы, которые уже не найти на улицах города. В частности, создателям спектакля удалось увековечить портрет поэта Даниила Хармса, который недавно был закрашен после длительных дискуссий. Также удалось сохранить в цифровом формате не существующую больше работу Арт-группы Явь «Женская Власть».