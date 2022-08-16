Медный всадник VS Муза. Кто победит в споре за граффити Петербурга в AR-спектакле МТС Live

Digital-спектакль в дополненной реальности «Urban. Saint-P» разработала компания МТС. Проект познакомит широкий круг зрителей с культурными особенностями города. Познакомиться с ним можно бесплатно в приложении MTC Live.
«Urban. Saint-P» состоит из нескольких блоков, посвящённых рассказам о противостоянии консерваторов — противников уличной культуры и новаторов, которые отстаивают свое право на самовыражение. Авторы проекта оцифровали и реконструировали в дополненной реальности работы самых известных концептуалистов петербургского стрит-арта: Андрея Бергера, Артема Стефанова, Арт-группы Явь, Petro x Slak, Паши Каса и Павла Мокича.
Произведения искусства становятся доступны для просмотра по мере развития сюжета, а драматургия спектакля базируется на конфликте между культурным консерватизмом и модернизмом, иллюстрируя противостояние двух хранителей города — Медного Всадника и Музы.
Digital-технологии позволяют задокументировать муралы, которые уже не найти на улицах города. В частности, создателям спектакля удалось увековечить портрет поэта Даниила Хармса, который недавно был закрашен после длительных дискуссий. Также удалось сохранить в цифровом формате не существующую больше работу Арт-группы Явь «Женская Власть».
За музыкальное оформление постановки отвечает известный российский хип-хоп-исполнитель OBLADAET — он написал заглавную музыкальную тему и озвучил роль Уличного Поэта. Для MTC Music артист подобрал треки, которые понравятся любителям питерского андерграунда. Роль Музы, проводницы для зрителя, озвучила Маша Хима — новая звезда российского рэпа.
Чтобы посмотреть AR-спектакль, лучше выбрать открытое пространство — сквер или парк — или закрытое помещение, где много места для движения. Зрители из Петербурга смогут увидеть многие объекты «вживую», пройдя по отмеченным в приложении координатам.
Цифровой спектакль — совместный проект с креативным агентством HUMAN Creative Production и AR-студией Immerse Lab. Создатели эксперимента уже запустили серию спектаклей о локальной городской культуре России — Urban Russia. Сейчас доступны к просмотру серии о Москве и Екатеринбурге.
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