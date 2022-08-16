Дорога ярости. Ачинские школьницы случайно завели дорожный каток и врезались в ларек

Бесстрашные школьницы из Ачинска (Красноярский край) решили поиграть и протаранили цветочный ларек на дорожном катке. Продавщица отделалась испугом.
Действие разворачивалось накануне вечером, пишет 15 августа NGS24. Девочки прогуливались и заметили припаркованный асфальтоукладчик — подрядчик оставил его без присмотра после ремонта дороги.
Ачинск, общественное движение
Дети залезли в машину, стали в ней играть и случайно завели. Каток поехал вперед и врезался в цветочный павильон «Орхидея».
Юные нарушительницы убежали, а асфальтоукладчик продолжал буксовать, пока его не выключили рабочие. По данным издания, девочек ищет полиция.