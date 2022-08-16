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    Дорога ярости. Ачинские школьницы случайно завели дорожный каток и врезались в ларек

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    9 комментариев

    Бесстрашные школьницы из Ачинска (Красноярский край) решили поиграть и протаранили цветочный ларек на дорожном катке. Продавщица отделалась испугом.

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    Действие разворачивалось накануне вечером, пишет 15 августа NGS24. Девочки прогуливались и заметили припаркованный асфальтоукладчик — подрядчик оставил его без присмотра после ремонта дороги.

    Ачинск, общественное движение

    Дети залезли в машину, стали в ней играть и случайно завели. Каток поехал вперед и врезался в цветочный павильон «Орхидея».

    Юные нарушительницы убежали, а асфальтоукладчик продолжал буксовать, пока его не выключили рабочие. По данным издания, девочек ищет полиция.

    Фото: Ачинск, общественное движение

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    Комментарии 9

    Antuan Rokanten16 Авг 2022 в 12:28
    Проклятые школьницы! Да что они себе позволяют.
    +0−0
    26505640216 Авг 2022 в 12:25
    восстание детей🤣 ребёнок ладно, играет. А если шпица посадить он будет непобедим, в нём злости много. А дикий ёж вообще всех раскатает
    +0−0
    Torres16 Авг 2022 в 11:54
    интересна сумма ущерба, которую снимут с родителей. фонтанка, следите плиз за этой историей.
    +0−0
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