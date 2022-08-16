Выбоины и просадки. Прокуратура Петербурга озаботилась асфальтом на набережной Фонтанки

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга потребовала включить ремонт дороги на части набережной реки Фонтанки в адресную программу.

Речь идёт о повреждённом асфальте на нечётной стороне набережной от Московского проспекта до Гороховой улицы. Покрытие там находится в печальном состоянии и мешает безопасности водителей.

«В этой связи прокуратура предъявила в суд исковое заявление к комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга о включении ремонта дорожного полотна указанной части набережной реки Фонтанки в адресную программу», — сообщает ведомство 16 августа.