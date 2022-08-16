    Пробки

    4/10

    usd61.37eur62.51
    Повестки-то настоящиеКак получить узбекскую VisaНужна ли вакцинаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Шапка на миллион. Продажа через сервис бесплатных объявлений для петербургской пенсионерки обернулась потерей всех накоплений

    1450
    2 комментария

    Жительница Кировского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве на миллион.

    69-летняя петербурженка пришла в 8-й отдел полиции накануне около пяти вечера, стало известно «Фонтанке» 16 августа. По предварительной информации, она сообщила, что 13 августа ей на мобильный позвонила женщина и сказала, что хочет купить выставленную ею на сайте бесплатных объявлений шапку. Чуть позже женщина перезвонила и заявила, что ошибочно перевела пенсионерке не ту сумму денег. И попросила их вернуть.

    Петербурженка сняла со своей карты 1 млн 95 тыс. рублей и перевела их на указанный звонившей номер киви-кошелька.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    ProstoZloy16 Авг 2022 в 10:50
    "Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»"

    "Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека."
    +0−0
    Laska7716 Авг 2022 в 10:49
    какие еще честные и наивные люди есть. Послать лесом надо было в банк на отмену операции перевода.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close