Шапка на миллион. Продажа через сервис бесплатных объявлений для петербургской пенсионерки обернулась потерей всех накоплений

Жительница Кировского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве на миллион.
69-летняя петербурженка пришла в 8-й отдел полиции накануне около пяти вечера, стало известно «Фонтанке» 16 августа. По предварительной информации, она сообщила, что 13 августа ей на мобильный позвонила женщина и сказала, что хочет купить выставленную ею на сайте бесплатных объявлений шапку. Чуть позже женщина перезвонила и заявила, что ошибочно перевела пенсионерке не ту сумму денег. И попросила их вернуть.
Петербурженка сняла со своей карты 1 млн 95 тыс. рублей и перевела их на указанный звонившей номер киви-кошелька.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».